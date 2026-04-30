Tiếp viên hãng hàng không đắt giá nhất hành tinh bỏ việc về nông thôn, đầu tư hơn 8 tỷ cải tạo công trình 180 năm tuổi làm tiệm bánh đẹp như mơ

*Bài viết này được dựa trên cuộc trò chuyện với Rei Onoda, 34 tuổi, đồng sở hữu Kamijyoan, một tiệm bánh ở vùng nông thôn Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến Dubai và làm tiếp viên hàng không cho hãng Emirates (một trong những hãng hàng không đắt đỏ, sang chảnh nhất thế giới) khoảng bốn năm.

Tôi đã có cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Được nhìn thấy nhiều nơi như vậy đã giúp tôi nhận ra Nhật Bản thực sự là quốc gia tôi yêu thích nhất. Việc xa nhà đã giúp tôi trân trọng hơn sự độc đáo của đất nước này.

Lúc đó tôi cũng đang yêu xa. Sau khi kết hôn, tôi chuyển về sống cùng anh ấy và quyết định đổi việc. Tôi muốn thử thách bản thân và sử dụng kỹ năng tiếng Anh của mình theo một cách khác.

Rei Onoda trở về Nhật Bản để kết hôn, sau đó cô và chồng rời Tokyo để mở một tiệm bánh ở vùng nông thôn.

Chuyển hướng trở lại Nhật Bản

Tôi gia nhập một công ty PR ở Tokyo và làm việc trong các chuyến thăm quan truyền thông khắp Nhật Bản, đưa người nước ngoài đến không chỉ các thành phố lớn mà còn cả các vùng miền địa phương.

Đó là lúc tôi nhận ra mình thậm chí còn chưa biết đến rất nhiều vùng đất xinh đẹp ở Nhật Bản. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc sống ở một nơi nào đó ở vùng nông thôn xa xôi hơn.

Khi dịch COVID-19 bắt đầu, công việc của tôi chuyển hoàn toàn sang làm việc từ xa.

Tôi sống gần ga Shibuya, một khu vực đông đúc của Tokyo, nhưng mọi thứ đều đóng cửa, và tôi bị mắc kẹt tại nhà với chi phí thuê cao ngất ngưởng.

Khám phá cuộc sống nông thôn

Tôi và chồng bắt đầu bàn nhau về việc chuyển khỏi nơi xô bồ này, tới nơi yên tĩnh hơn. Cả hai hình dung về già sẽ ở một nơi thật yên bình nơi ngoại thành. Và với sức ép của tiền thuê, câu hỏi nảy ra ngay lúc ấy: Sao không phải là bây giờ?

Quê anh cách Tokyo khoảng một tiếng rưỡi, vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm nhà ở gần đó, dự định đây chỉ là một cuộc chuyển nhà tạm thời.

Ban đầu chúng tôi không có ý định mở tiệm bánh mà chỉ muốn tìm một nơi để sinh sống. Sau khoảng hai năm tìm kiếm, chúng tôi đã mua một ngôi nhà 180 năm tuổi ở làng Kamijo, cách Tokyo khoảng 140 dặm về phía tây bắc, với giá 8.500.000 yên Nhật, tương đương khoảng 50.000 đô la Mỹ. Việc mua bán bao gồm cả 6 mẫu đất nông nghiệp.

Ngôi nhà đã bỏ trống khoảng 10 năm và không thể ở được nếu không bỏ công cải tạo toàn diện. Vì đất nông nghiệp được quản lý rất nghiêm ngặt ở Nhật Bản, chồng tôi, người trước đây làm việc trong ngành bán lẻ thời trang đã đăng ký làm nông dân để có thể có chân quản lý mảnh đất ấy.

Chúng tôi nhận thấy rằng để cải tạo căn nhà thành nơi ở, có quá nhiều quy định phải tuân thủ và như một hệ quả, điều ấy khiến chi phí phải bỏ quá là vô cùng lớn. Và tôi chợt nghĩ, nếu vậy tại sao mình không biến mảnh đất thành một quán cà phê nhỏ và chia sẻ không gian này với thật nhiều người khác?



Đó chính là điểm khởi đầu của tiệm bánh của chúng tôi.

Cô ấy định vị dự án này vừa là một tiệm bánh, vừa là một phương tiện để bảo tồn một công trình lịch sử.

Mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng

Vì ngôi nhà nằm trong khu vực cần bảo tồn nên chúng tôi cần sự chấp thuận từ thành phố, tỉnh và chính phủ quốc gia. Toàn bộ dự án, bao gồm cả việc cải tạo, mất khoảng ba năm.

Chúng tôi đã tài trợ cho dự án bằng tiền tiết kiệm, vay ngân hàng và các khoản tài trợ, với tổng chi phí khoảng 50 triệu yên Nhật, bao gồm cả mua thiết bị nhà bếp. Chúng tôi cũng phải cam kết sẽ bảo tồn giá trị lịch sử của tòa nhà, đảm bảo an toàn và hợp tác với các kiến trúc sư và Cơ quan Văn hóa Nhật Bản.

Khoản tài trợ mà chúng tôi kêu gọi được cho việc phát triển cảnh quan và bảo tồn văn hoá bằng cách cải tạo công trình cổ thành quán cà phê, vừa có sự ứng dụng, vừa là phương tiện gìn giữ giá trị lịch sử là 29 triệu Yên.