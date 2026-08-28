Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi theo cấp bậc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại Nghị định 338/2026/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định 338/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Chế độ trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi

Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật, được quy định như sau:

a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưởng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghi hưu trước hạn tuổi;

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

Các trường hợp hưởng trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm khoản này, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương;

Đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương./.

Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 2 thập kỷ đầu tư, đại bàng Hàn Quốc lập cột mốc lịch sử ở Việt Nam, được đích thân Thủ tướng ký bảng chứng nhận

Gần 2 thập kỷ đầu tư, đại bàng Hàn Quốc lập cột mốc lịch sử ở Việt Nam, được đích thân Thủ tướng ký bảng chứng nhận Nổi bật

Bao nhiêu năm nữa kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan?

Bao nhiêu năm nữa kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan? Nổi bật

Chính thức vượt Thái Lan 107 bậc trên thế giới, Việt Nam lọt top 5 nước dẫn đầu toàn cầu trong bảng xếp hạng ít ai ngờ tới

Chính thức vượt Thái Lan 107 bậc trên thế giới, Việt Nam lọt top 5 nước dẫn đầu toàn cầu trong bảng xếp hạng ít ai ngờ tới

10:22 , 28/08/2026
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết 20 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết 20 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

10:00 , 28/08/2026
Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, sở ngành không né tránh

Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, sở ngành không né tránh

09:30 , 28/08/2026
Thêm 2 khu công nghiệp gần 5.500 tỷ đồng ở Lào Cai

Thêm 2 khu công nghiệp gần 5.500 tỷ đồng ở Lào Cai

09:00 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên