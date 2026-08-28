Thêm 2 khu công nghiệp gần 5.500 tỷ đồng ở Lào Cai

Hai dự án có tổng diện tích 500 ha, tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân rộng 300 ha, vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 rộng 200 ha, vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng.

Với quy mô 500 ha, hai khu công nghiệp sẽ hình thành quỹ đất sản xuất được đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, sản xuất, chế biến sâu và logistics.

Hai khu công nghiệp được xây dựng tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Hai dự án có lợi thế kết nối với nút giao IC17, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến giao thông quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, kết nối sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo tiến độ được chấp thuận, công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục được thực hiện trong năm 2026; thi công xây dựng hạ tầng từ quý I đến quý IV/2027 và dự kiến đưa vào kinh doanh, khai thác từ quý I/2028.

Ông Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - khẳng định, việc triển khai đồng thời hai khu công nghiệp tại Gia Phú là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ban, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không để thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ dự án.