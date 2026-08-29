Cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan muốn mở rộng đầu tư tại Tây Ninh

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quà lưu niệm cho đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) - Ảnh: VGP/LT

Tại buổi gặp, ông Wietse Mutters cho biết cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao tiềm năng phát triển và những cơ hội đầu tư mà Tây Ninh đang mở ra. Với vị trí kết nối TPHCM, khu vực ĐBSCL và Campuchia, cùng hệ thống giao thông, logistics, quỹ đất công nghiệp và nguồn lực phục vụ sản xuất, Tây Ninh đang trở thành một trong những địa phương nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Hà Lan.

Theo ông Wietse Mutters, việc Tây Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng, công nghiệp và logistics đang tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hà Lan nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Trong bức tranh hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan, ông Wietse Mutters nhấn mạnh De Heus và Hùng Nhơn là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ đối tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững giữa hai quốc gia.

Buổi gặp mặt là cơ hội mở rộng đầu tư, tăng cường kết nối giữa Tây Ninh với cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan.

Tây Ninh: Điểm sáng thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh đang từng bước vươn mình trở thành "thủ phủ" chăn nuôi công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ nhờ chuỗi đầu tư quy mô lớn từ liên doanh giữa Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn.

Liên doanh giữa Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) đang triển khai chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn tại tỉnh Tây Ninh. Dự án biến Tây Ninh thành trung tâm chăn nuôi và xuất khẩu gia cầm công nghệ cao trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ.

Hệ thống dự án tại Tây Ninh đóng vai trò trọng tâm với chuỗi 12 dự án thành phần có tổng mức đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng. Thông qua các dự án thành phần như DHN Tây Ninh 1 và DHN Tây Ninh 2 (mỗi dự án có vốn đầu tư gần 275 tỷ đồng), liên doanh này hiện thực hóa mô hình chuỗi giá trị khép kín "Feed - Farm - Food".

Riêng dự án DHN Tây Ninh 2 dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2027 với công suất cung ứng đạt 5 triệu con gà thịt/năm, phục vụ trực tiếp cho Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP. Toàn bộ hạ tầng được trang bị công nghệ chuồng trại tự động hóa từ Châu Âu (Big Dutchman) kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà nhằm tối ưu hóa chi phí và giảm phát

Hai doanh nghiệp đều là những thành viên tích cực của DBAV và đã từng bước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự kết nối từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi đến chế biến và các hoạt động trong chuỗi giá trị.

Ông Wietse Mutters đánh giá mô hình hợp tác giữa De Heus và Hùng Nhơn cho thấy tiềm năng lớn trong việc kết nối nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm của doanh nghiệp Hà Lan với năng lực sản xuất, thị trường và điều kiện phát triển của Việt Nam.