Khẩn trương gỡ vướng mặt bằng, vật liệu, vốn cho Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; chủ động bảo đảm đủ nguồn vật liệu xây dựng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mỏ vật liệu, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 223/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 kết luận việc thực hiện Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo quy định, trong đó lưu ý rà soát, đánh giá, bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 223/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 nêu trên; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh rà soát, cập nhật tiến độ toàn bộ Dự án; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; chủ động bảo đảm đủ nguồn vật liệu xây dựng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mỏ vật liệu, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Rà soát, sửa đổi quy định bất cập trong đầu tư các dự án quan trọng quốc gia

Đồng thời, đánh giá khả năng huy động vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), làm rõ khả năng thu xếp tín dụng của các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Trường hợp có dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư theo phương thức PPP, chủ động phương án xử lý theo quy định tại Nghị quyết số 220/2025/QH15, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 và trong các nghị quyết khác của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia; đánh giá cụ thể cơ chế nào thực sự góp phần rút ngắn tiến độ, cơ chế nào còn vướng mắc, chưa phát huy hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thể chế hóa những cơ chế phù hợp, có hiệu quả; đồng thời rà soát, sửa đổi những quy định còn bất cập để nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian tới; báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc theo quy định; triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến, không phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 220/2025/QH15./.