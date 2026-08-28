Sở hữu vị trí đặc biệt với dự án “siêu cảng” lớn nhất Việt Nam, địa phương duy nhất giáp 3 mặt biển đón dòng vốn hơn 40.000 tỷ đồng

Địa phương duy nhất có ba mặt giáp biển

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 với chủ đề "Cà Mau - Cực tăng trưởng mới". Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, Cà Mau có những lợi thế rất riêng mà không phải địa phương nào cũng có. Đó là vị trí ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, hướng ra biển lớn, là địa phương duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển.

Cà Mau cũng có thế mạnh đặc biệt về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, địa phương đang đứng trước một không gian phát triển mới khi nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai trên địa bàn. Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thành; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được triển khai; tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai cũng đang được quyết tâm để về đích vào cuối năm 2028.

Cùng với đó, cảng tổng hợp nước sâu Hòn Khoai và việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau sẽ mở ra hướng phát triển tích cực, tăng khả năng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong khu vực và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, tiềm năng không tự trở thành giá trị, cơ hội không tự trở thành những dự án. Muốn biến tiềm năng thành nguồn lực cần có doanh nghiệp; muốn biến cơ hội thành dự án cần có các nhà đầu tư; muốn dự án tạo ra những giá trị lâu dài cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cà Mau mong muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có công nghệ mới, quản trị hiện đại; ưu tiên những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất và mở rộng thị trường, tạo việc làm, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời. Ảnh: VGP

“Siêu cảng” Hòn Khoai mở đường ra biển lớn

Một trong những dự án được kỳ vọng làm thay đổi năng lực kết nối của Cà Mau là cảng tổng hợp nước sâu Hòn Khoai.

Theo định hướng hiện nay, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn. Cảng Hòn Khoai dự tính có tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD khi hoàn thành sẽ là cảng tổng hợp nước sâu lớn nhất trong hệ thống cảng biển Việt Nam. Với vị trí nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, Hòn Khoai được kỳ vọng trở thành cảng biển quy mô lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, giúp hàng hóa trong vùng tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường quốc tế.

Khi được kết nối đồng bộ với hệ thống đường bộ, cảng Hòn Khoai có thể giúp Cà Mau hình thành một trung tâm logistics hướng biển, đồng thời giảm áp lực vận chuyển hàng hóa qua các cảng nằm xa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hạ tầng kết nối đến cảng cũng đang dần hình thành. Theo thông tin tại hội nghị, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã hoàn thành; cao tốc Cà Mau – Đất Mũi đang được triển khai; tuyến giao thông kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai được đặt mục tiêu về đích vào cuối năm 2028.

Khi cao tốc, sân bay và cảng nước sâu được kết nối, điểm cực Nam của Việt Nam sẽ có thêm điều kiện tháo gỡ nút thắt giao thông tồn tại nhiều năm, rút ngắn khoảng cách với các trung tâm kinh tế lớn và mở rộng không gian thu hút đầu tư.

Hướng đến cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định Cà Mau hội tụ các điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong đó, bốn lợi thế lớn địa phương cần khai thác gồm kinh tế biển và thủy sản; hạ tầng và logistics; năng lượng tái tạo; du lịch sinh thái.

Về kinh tế biển và thủy hải sản, Phó Thủ tướng cho biết, đây là một thế mạnh hàng đầu của tỉnh. Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, diện tích vùng biển khoảng 71.000 km² và một vùng rộng lớn trên bờ có thể phát triển thủy hải sản.

Theo Phó Thủ tướng, với thế mạnh này, tỉnh phải hướng tới trở thành "thủ phủ" về tôm; thương hiệu tôm Cà Mau phải vươn ra thế giới, trở thành một trung tâm có thương hiệu mạnh của thế giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Cà Mau với các nhà đầu tư - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tiếp theo là hạ tầng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thành; tới đây sẽ hoàn thành tuyến Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra cảng Hòn Khoai. Đặc biệt, Cảng hàng không Cà Mau và cảng Hòn Khoai sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho tỉnh.

Với hệ thống hạ tầng này, Cà Mau phải trở thành một trung tâm logistics hướng ra biển. Cảng Hòn Khoai, với khả năng tiếp nhận tàu 250.000 tấn, nằm ngay sát đường hàng hải quốc tế, có điều kiện để trở thành cảng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Cà Mau cần trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo với cả ba loại hình điện gió, điện mặt trời và điện khí. Hiện nay, Cà Mau đã có điện khí, điện mặt trời và đặc biệt là điện gió cả trên bờ và ngoài khơi. Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ đưa Cà Mau trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước.

Cuối cùng là du lịch, Phó Thủ tướng cho rằng Cà Mau hội đủ điều kiện để trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, khác biệt với hệ sinh thái rừng, biển, rừng ngập mặn độc đáo; ẩm thực phong phú, hải sản đặc sắc; văn hóa gắn với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, thông điệp “Cà Mau – Cực tăng trưởng mới” không nên chỉ dừng lại ở khẩu hiệu xúc tiến đầu tư. Mục tiêu này phải được chuyển thành khát vọng, chương trình hành động và cam kết cụ thể của toàn bộ hệ thống chính trị địa phương.

Cà Mau được yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại không gian kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và phát huy lợi thế ba mặt giáp biển. Tỉnh cần ưu tiên các dự án kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics, công nghiệp chế biến sâu nông – thủy sản và du lịch sinh thái.

Một nhiệm vụ khác là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, đẩy nhanh thủ tục hành chính và lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành.

Sau mỗi hoạt động xúc tiến, tỉnh cần xác định rõ cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục và xử lý vướng mắc, tránh tình trạng cam kết được ký kết nhưng chậm triển khai trên thực tế.

"Cà Mau là vùng đất xa xôi, có những khó khăn riêng, vì vậy muốn kéo nhà đầu tư đến thì chúng ta phải giải quyết tốt việc cải thiện môi trường đầu tư", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu lãnh đạo cao nhất của tỉnh phải cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh nhất các thủ tục.

Biến hơn 40.000 tỷ đồng cam kết thành hành động thực tế

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, UBND tỉnh Cà Mau ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ba nhà đầu tư gồm Tập đoàn Xuân Thiện, Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Những cam kết mới diễn ra trong bối cảnh Cà Mau đang đứng trước cơ hội tái định vị vai trò trong bản đồ kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, dựa trên các trụ cột gồm kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhìn nhận tiềm năng sẽ không tự động trở thành giá trị và cơ hội cũng không tự chuyển hóa thành dự án. Quá trình đó cần có doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự đồng hành thực chất của chính quyền.

Cà Mau ưu tiên thu hút những nhà đầu tư có năng lực tài chính, tầm nhìn dài hạn, công nghệ mới và phương thức quản trị hiện đại. Các dự án được kỳ vọng tạo giá trị gia tăng cao, hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thành những nhiệm vụ, công việc và tiến độ cụ thể, đặc biệt xác định rõ kết quả cần đạt được để tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; qua đó tạo chuyển biến thực chất trong việc triển khai các cam kết đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Cà Mau trở thành một cực tăng trưởng mới.