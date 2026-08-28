Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thành lập 29 phường mới; hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú tối đa 100 triệu đồng/năm

Hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú tối đa 100 triệu đồng/người/năm học

HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành Y tế Thành phố.

Theo Nghị quyết, bác sĩ nội trú được hỗ trợ học phí theo số tiền thực tế, căn cứ hóa đơn, chứng từ hợp pháp do cơ sở đào tạo y khoa công lập phát hành, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/người/năm học.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh trình bày các Tờ trình của UBND Thành phố

Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở khảo sát học phí tại 12 cơ sở đào tạo y khoa công lập trên cả nước, hiện dao động từ khoảng 65 triệu đồng đến hơn 77 triệu đồng/năm học. Mức trần 100 triệu đồng cũng tính đến khả năng tăng học phí trong thời gian tới do cơ chế tự chủ đại học và yếu tố trượt giá.

Đối với các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút, bác sĩ nội trú được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương khoảng 10,62 triệu đồng/tháng theo mức hiện hành.

Chính sách áp dụng đối với 15 chuyên ngành được xác định là khó thu hút, có cường độ và áp lực công việc cao, trong khi thu nhập thực tế chưa tương xứng.

Việc hỗ trợ được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu chuyên khoa, thu hút nhân lực trẻ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế công lập.

Thời gian hỗ trợ được xác định theo thời gian đào tạo thực tế của bác sĩ nội trú tại cơ sở đào tạo y khoa công lập, nhưng không vượt quá thời gian đào tạo theo chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng hỗ trợ chi phí sinh hoạt được tính theo số tháng thực tế bác sĩ tham gia đào tạo chuyên ngành thuộc danh mục khó thu hút, bao gồm thời gian học tập và thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo HĐND TPHCM, việc ban hành chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ y tế, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững nguồn nhân lực chuyên khoa.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài lớn nhất từ 6 m trở lên, đã đăng ký tại Thành phố, thuộc nhóm nghề có mức độ xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản và tự nguyện không tiếp tục hoạt động khai thác.

Việc triển khai chính sách được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Bên cạnh góp phần cơ cấu lại đội tàu và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính sách còn hỗ trợ chủ tàu, thuyền viên được đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, qua đó bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Sắp xếp, thành lập 29 phường trên cơ sở các xã

Một Nghị quyết đáng chú ý được thông qua tại Kỳ họp là việc thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Các đơn vị này được xác định đã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Sau khi thành lập 29 phường, TP.Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Việc sắp xếp không làm thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố mà chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 29 xã và tăng 29 phường.

Đầu tư nhiều dự án hạ tầng lớn

Trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND Thành phố xem xét, thông qua chủ trương đối với nhiều dự án hạ tầng quan trọng.

Trong đó, Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên) có tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời nâng cao khả năng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông sau khi cầu Rạch Tra và 10 cầu trên Tỉnh lộ 9 hoàn thành. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc Thành phố.

Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức có tổng mức đầu tư khoảng 5.124 tỷ đồng. Dự án bao gồm nạo vét, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp nâng công suất trạm bơm, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm Thủ Đức.

Bên cạnh mục tiêu chống ngập, dự án còn hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch.

HĐND Thành phố cũng xem xét Dự án Xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 15.975 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông đường bộ giữa TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, đồng thời tăng cường liên kết vùng Đông Nam bộ.

Việc thông qua loạt Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần này nhằm thêm cơ sở pháp lý để TP.Hồ Chí Minh triển khai các chính sách đặc thù, tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội và hạ tầng, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn mới.

Các Nghị quyết được HĐND TPHCM thông qua tại Kỳ họp:

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề; hỗ trợ giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, duy trì kết nối hệ thống thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cước phí dịch vụ nhật ký điện tử cho tàu cá trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định về mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài vào làm việc, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP.Hồ Chí Minh năm 2026 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND);

- Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết phê chuẩn xử lý kết dư ngân sách cấp Thành phố năm 2025;

- Nghị quyết thông qua Đề án thành lập và quyết định mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết thông qua Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết thông qua Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và điều chỉnh Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/4/2026 của HĐND Thành phố;

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP);

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Hà Duy Phiên);

- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức;

- Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường Trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh;

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ Quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc);

- Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch (ĐT 995B);

- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn, phường Chánh Hưng;

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh) - giai đoạn 3;

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020;

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND TP.Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ thể thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 08/8/2011 của HĐND tỉnh Bình Dương về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND TP.Hồ Chí Minh về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành Y tế TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết về phát triển thanh niên TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030;

- Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về lĩnh vực y tế và phòng chống tệ nạn xã hội;

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng của TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh quản lý;

- Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND ban hành trước sắp xếp về Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

- Nghị quyết quy định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định về chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án thành lập các phường;

- Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương do HĐND TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) ban hành;

- Nghị quyết quy định phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cấp ngân sách trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Thành phố để thực hiện hoạt động sáng kiến thuộc phạm vi quản lý của TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý của TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (đợt 2 năm 2026);

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh (trước sắp xếp) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.