Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

Chiều 15/8, tại Hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết giải ngân vốn đầu tư công lũy kế đến hết tháng 7/2025, Bộ Xây dựng đã giải ngân khoảng 28.519 tỷ đồng, đạt gần 33% kế hoạch vốn được giao. Trong tháng 8, dự kiến sẽ giải ngân thêm hơn 7.000 tỷ đồng, gồm hơn 6.400 tỷ đồng theo đăng ký của các chủ đầu tư và phần vốn chưa giải ngân từ tháng trước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2025 Bộ Xây dựng lên kế hoạch khởi công 18 dự án hạ tầng. Đến nay đã khởi công 9 dự án gồm cầu Cẩm Lý (đường sắt Kép - Hạ Long), mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, mở rộng QL46, nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh... Trong số 9 dự án còn lại, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã hoàn tất thủ tục và sẽ khởi công ngay ngày 19/08.

8 dự án khác dự kiến khởi công trong quý 4/2025, nhiều dự án lớn như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hầm núi Vung, cao tốc Cam Lộ - La Sơn...

Do khối lượng giải ngân còn rất lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng kíp, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xử lý dứt điểm các vướng mắc bồi thường, vật liệu để kịp thời giải ngân trong các tháng cuối năm.

Ở lĩnh vực nhà ở và bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thúc giục các địa phương đẩy nhanh đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện cả nước có 692 dự án với hơn 633.000 căn đang triển khai; số dự án đã được chấp thuận chủ trương, khởi công hoặc hoàn thành đạt khoảng 60% chỉ tiêu đề ra cho năm 2025.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng dự thảo điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội cho năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.