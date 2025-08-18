Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

18-08-2025 - 10:35 AM | Bất động sản

Bảy tháng đầu năm, Bộ Xây dựng mới giải ngân gần 33% vốn đầu tư công. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai, đảm bảo khởi công đúng kế hoạch 18 dự án trọng điểm trong năm 2025, đồng thời đẩy mạnh thực hiện mục tiêu hoàn thành hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Chiều 15/8, tại Hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết giải ngân vốn đầu tư công lũy kế đến hết tháng 7/2025, Bộ Xây dựng đã giải ngân khoảng 28.519 tỷ đồng, đạt gần 33% kế hoạch vốn được giao. Trong tháng 8, dự kiến sẽ giải ngân thêm hơn 7.000 tỷ đồng, gồm hơn 6.400 tỷ đồng theo đăng ký của các chủ đầu tư và phần vốn chưa giải ngân từ tháng trước.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2025 Bộ Xây dựng lên kế hoạch khởi công 18 dự án hạ tầng. Đến nay đã khởi công 9 dự án gồm cầu Cẩm Lý (đường sắt Kép - Hạ Long), mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, mở rộng QL46, nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh... Trong số 9 dự án còn lại, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã hoàn tất thủ tục và sẽ khởi công ngay ngày 19/08.

8 dự án khác dự kiến khởi công trong quý 4/2025, nhiều dự án lớn như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hầm núi Vung, cao tốc Cam Lộ - La Sơn...

Do khối lượng giải ngân còn rất lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng kíp, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xử lý dứt điểm các vướng mắc bồi thường, vật liệu để kịp thời giải ngân trong các tháng cuối năm.

Ở lĩnh vực nhà ở và bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thúc giục các địa phương đẩy nhanh đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện cả nước có 692 dự án với hơn 633.000 căn đang triển khai; số dự án đã được chấp thuận chủ trương, khởi công hoặc hoàn thành đạt khoảng 60% chỉ tiêu đề ra cho năm 2025.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng dự thảo điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội cho năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Anh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai

Sáng nay, Bộ Tư pháp sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… và loạt cơ quan để họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Đất đai Nổi bật

169 dự án tại Hà Nội không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

169 dự án tại Hà Nội không đủ điều kiện thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận Nổi bật

Hưng Yên khởi công 3 dự án gần 18.000 tỷ vào ngày 19/8

Hưng Yên khởi công 3 dự án gần 18.000 tỷ vào ngày 19/8

10:34 , 18/08/2025
Hơn 1,2 triệu người dân ở thành phố Huế đón tin vui

Hơn 1,2 triệu người dân ở thành phố Huế đón tin vui

10:27 , 18/08/2025
Điểm mới đáng chú ý: Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ lần đầu

Điểm mới đáng chú ý: Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ lần đầu

10:02 , 18/08/2025
Phân khúc căn hộ tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sôi động

Phân khúc căn hộ tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sôi động

10:00 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên