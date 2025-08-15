Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, TP Cà Mau do T&T Group đầu tư dự kiến khởi công ngày 19/8, gồm các khối nhà cao tối đa 10 tầng với khoảng 1.241 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Bầu Hiển triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho loạt dự án trọng điểm, dự kiến khởi công và khánh thành đồng loạt vào ngày 19/8 nhân dịp Quốc khánh, theo Báo Cà Mau.

Lần đầu tiên Bầu Hiển làm điều này- Ảnh 1.

Khu vực xây dựng Khu đô thị mới tại khóm 5, phường 1. (Ảnh: Chủ đầu tư).

Nổi bật trong danh mục này là dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới khóm 5 (nay thuộc phường An Xuyên) do T&T Group làm chủ đầu tư. Trước đó, vào tháng 12/2023, Khu đô thị mới khóm 5 với quy mô 23 ha và tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng đã chính thức khởi công.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường lập tháng 1/2024, hạng mục nhà ở xã hội sẽ được triển khai trên diện tích 2,1 ha, thiết kế dạng chung cư thấp tầng với khoảng 1.241 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 4.956 cư dân. Các tòa nhà có mật độ xây dựng tối đa 58%, cao không quá 10 tầng.

Bên cạnh đó, dịp này tỉnh Cà Mau cũng sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt công trình lớn khác như: dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau (tổng vốn 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP); Khu liên hợp thể dục – thể thao Bạc Liêu (4,4 ha, hơn 360 tỷ đồng); và dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau – Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng).

