Sau gần 2 thập kỷ, ô đất cuối cùng tại KĐT Dịch Vọng chuẩn bị được Lideco khởi công xây dựng

Dự án chung cư của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) nằm tại lô đất NO11, Khu đô thị mới Dịch Vọng (KĐT Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Vị trí này giáp với đường Yên Hòa, gần với công viên Cầu Giấy và Đại sứ quán Mỹ đang được xây dựng.

Vị trí ô đất thực hiện dự án chung cư của Lideco.

Dự án có diện tích 4.641 m², gồm một tòa nhà 32 tầng nổi, 2 tầng hầm với 364 căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng, mật độ xây dựng 30,9%, dự kiến hoàn thành vào quý I/2029.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo Lideco cho biết đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Sở Tài chính và UBND TP Hà Nội, dự kiến xong trong quý II/2025. Mục tiêu là khởi công ngay trong năm dự án chung cư NO11 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng (huy động 1.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, ngày 30/5, Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương, nâng tổng vốn đầu tư Khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy lên 5.125 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành đến quý I/2029. Sau khi điều chỉnh được thông qua, Lideco sẽ tiến hành xin phê duyệt thiết kế cơ sở, giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn tất thủ tục vào quý III/2025, khởi công quý IV/2025.

Phối cảnh dự án.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm kết thúc quý II với kết quả kinh doanh khiêm tốn. Doanh thu thuần chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm mạnh 99,29% so với 1.380 tỷ cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mảng bất động sản gần như không tạo ra nguồn thu, chỉ đóng góp chưa tới 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Lideco cho biết, hiện các dự án bất động sản của công ty đang tập trung vào khâu tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện thủ tục pháp lý, nên trong thời gian tới, mảng này sẽ chưa tạo ra nhiều khối lượng công việc.