Dự án Thăng Long Royal Plaza trên "đất vàng" đường Phạm Hùng vẫn bỏ hoang sau 16 năm

12-08-2025 - 06:11 AM | Bất động sản

Năm 2009, TIG mua 80% vốn điều lệ của Hanoi ICT Plaza để giành quyền phát triển tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Royal Plaza ngay đường Phạm Hùng. Cho đến nay, dù đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch nhưng dự án vẫn bỏ hoang nhiều năm.

Dự án Thăng Long Royal Plaza trên "đất vàng" đường Phạm Hùng vẫn bỏ hoang sau 16 năm- Ảnh 1.

Hiện trạng lô đất 03-E9 vẫn bỏ hoang sau nhiều năm. (Ảnh: vệ tinh)

Theo quy hoạch phân khu H2-2 Hà Nội, trục đường Vành đai 3 được định hướng trở thành khu vực điểm nhấn trọng tâm với khả năng phát triển các tổ hợp kiến trúc cao tầng hiện đại.

Nổi bật trong phân khu này là lô đất 03-E9 rộng khoảng 3.900 m², thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (nay là phường Yên Hòa, Hà Nội), có chức năng thương mại – dịch vụ. Lô đất nằm tại ô quy hoạch QH37, sở hữu hai mặt tiền đắc địa: phía tây bắc giáp đường Mạc Thái Tông, phía đông bắc giáp đường Nguyễn Quốc Trị, phía đông nam tiếp giáp khu đất dự án Vimeco Phạm Hùng.

Vị trí dự án chỉ cách đường Phạm Hùng (Vành đai 3) khoảng 70 m, cách đường Nguyễn Chánh hơn 300 m và cách siêu thị GO! Thăng Long hơn 200 m, có lợi thế kết nối hạ tầng và thương mại vượt trội.

Theo quy hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy đến năm 2030, khu đất 03-E9 sẽ được phát triển thành Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Royal Plaza, hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc – thương mại mới tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án Thăng Long Royal Plaza trên "đất vàng" đường Phạm Hùng vẫn bỏ hoang sau 16 năm- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Thăng Long Royal Plaza đã có từ hơn chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Theo tìm hiểu, Thăng Long Royal Plaza trước đây có tên là dự án Cao ốc đa năng Hanoi ICT Tower do CTCP Tòa nhà Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hà Nội (Hanoi ICT Plaza JSC) làm chủ đầu tư.

Năm 2009, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã: TIG) đã thâu tóm dự án Hanoi ICT Tower thông qua việc mua 80% vốn điều lệ của Hanoi ICT Plaza.

Tính đến cuối 2016, TIG đã giải ngân vào Thăng Long Royal Plaza gần 8 tỷ đồng, đã được giao quản lý mặt bằng sạch. Đến cuối năm 2017, TIG bất ngờ công bố thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Hanoi ICT Plaza và chính thức rút khỏi dự án.

Cho đến hiện tại, dự án Thăng Long Royal Plaza vẫn là đất trống quây tôn, không có dấu hiệu thi công và hoang hóa nhiều năm qua.

Anh Đức

