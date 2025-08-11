Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 1.400 căn nhà ở xã hội chuẩn bị được xây mới tại Hải Phòng

11-08-2025 - 15:00 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 1.388 căn tại khu công nghiệp Tân Trường.

Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Trường nằm tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng, có diện tích sử dụng đất hơn 29.700 m². Trước khi sáp nhập, khu đất này thuộc xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Gần 1.400 căn nhà ở xã hội chuẩn bị được xây mới tại Hải Phòng- Ảnh 1.

Một dự án NƠXH tại Hải Phòng.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án lên tới 1.429 tỷ đồng, bao gồm: 04 tòa nhà ở xã hội cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tum, cung cấp 1.388 căn hộ, 52 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Thời gian triển khai dự án dự kiến 36 tháng kể từ khi bàn giao đất. TP Hải Phòng hiện đang tìm kiếm nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% (tương đương khoảng 428 tỷ đồng).

Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Trước khi sáp nhập với Hải Dương, thành phố được giao chỉ tiêu xây dựng ít nhất 33.500 căn, riêng năm nay dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt kế hoạch khoảng 1%.

Trong khi đó, Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện 15.900 căn nhà ở xã hội, chủ yếu tập trung giai đoạn 2025–2030 với 15.281 căn. Sau khi sáp nhập, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP Hải Phòng sẽ ở mức khoảng 49.400 căn.


Anh Đức

