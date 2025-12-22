Đại dự án 3.000 ha, tổng vốn đầu tư 6,2 tỷ USD lớn nhất miền Tây chính thức khởi động, Vingroup đề xuất nghiên cứu quy hoạch

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3141/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945,12 ha, với dân số dự kiến khoảng 300.000 người. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian ở, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động dịch vụ – kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Vị trí lập Quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Về vị trí, khu vực quy hoạch nằm trên các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa (TP. Cần Thơ), tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và hệ thống kênh rạch, tạo điều kiện thuận lợi về phát triển đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan sông nước. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 9 tháng.

Theo định hướng chức năng, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được xác định với nhiều vai trò trọng tâm. Trước hết, đây sẽ là khu đô thị mới phát triển theo hướng hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam của TP. Cần Thơ, góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – du lịch.

Bên cạnh đó, dự án được định hướng trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp các hoạt động văn hóa – thể thao – giải trí mang tính trải nghiệm như công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu tổ chức sự kiện – lễ hội… nhằm trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của TP. Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một mục tiêu quan trọng khác là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm cung cấp đầy đủ các chức năng đô thị như nhà ở, thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và các không gian công cộng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và quy mô dân số trong tương lai.

Đồng thời, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được định hướng là khu đô thị sinh thái, thông minh, có tổ chức không gian kiến trúc – cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mô hình đô thị phát triển bền vững, phát thải thấp.

Đáng chú ý, Theo UBND TP. Cần Thơ, việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sẽ làm cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo như lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển khu vực theo định hướng chung của thành phố.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quy hoạch đặt yêu cầu rà soát kỹ các yếu tố về môi trường, dân số, điều kiện tự nhiên và quốc phòng – an ninh, qua đó xây dựng các giải pháp phát triển phù hợp, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế – xã hội và yêu cầu an toàn, bền vững lâu dài.

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong là một trong những dự án trọng điểm trước đây của tỉnh Hậu Giang (cũ), từng lựa chọn Tập đoàn Vingroup làm đơn vị nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD. Việc hình thành Khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được kỳ vọng sẽ mở ra cực tăng trưởng phát triển mới cho TP. Cần Thơ, không chỉ về không gian đô thị mà còn về du lịch, dịch vụ và kinh tế xanh.