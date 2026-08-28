Lộ diện 2 nhà đầu tư làm Vành đai 4 và Quốc lộ 13 mở rộng tại TP.HCM

Ngày mai (29/8), TP.HCM đồng loạt khởi công 9 dự án hạ tầng trọng điểm , trong đó có nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị nổi bật.

Đó là các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương); Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An).

Nhiều dự án thành phần thuộc dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4 cũng khởi công, bao gồm đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức 4; Đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai 5.

Phối cảnh Quốc lộ 13 sau mở rộng với cách tổ chức giao thông theo hướng tách dòng xe liên vùng với giao thông đô thị. (Ảnh: CII)

Nhóm dự án chỉnh trang đô thị, môi trường nổi bật có dự án được mong đợi nhiều năm qua là Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành; dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương.

Cũng trong ngày 29/8, TP.HCM sẽ khởi công đồng loạt nhiều dự án nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước - Đô thị mới Nam Thành phố; nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2.

Một dự án đáng chú ý là Trung tâm dữ liệu Al Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung cũng khởi công.

Bên cạnh đó, trong ngày, TP.HCM cũng khánh thành nhiều dự án trường học, bao gồm cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (Khối nhà C); Trường THPT Võ Trường Toản; Trường THPT Trần Văn Giàu...

Trước ngày khởi công, UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2.1 - xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm cầu Châu Đức) thuộc dự án vành đai 4 TP.HCM.

Theo quyết định, dự án thành phần 2.1 - đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức được thực hiện theo phương thức đối tác công tư hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Nhà đầu tư được chọn thực hiện dự án này là Tập đoàn Sơn Hải.

Dự án thành phần 2.1 có điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha, khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh 992; điểm cuối tại cầu Châu Đức, giáp ranh với TP Đồng Nai, có chiều dài 18,25km.

Dự án tổng mức đầu tư hơn 5.247 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn nhà đầu tư, không dùng vốn nhà nước. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 năm, thời hạn hợp đồng dự án 23 năm 3 tháng.

Vành đai 4 là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có quy mô đầu tư lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay. (Ảnh phối cảnh Sở Xây dựng TP.HCM)

Trong khi đó, dự án thành phần 2-3 đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai) có tổng mức đầu tư sơ bộ 8.761,9 tỷ đồng.

Vành đai 4 là dự án đường bộ có quy mô lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, với tổng chiều dài khoảng 160km, tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, gồm 5 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, bằng vốn đầu tư công. 5 dự án xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư do 3 địa phương TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh triển khai.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối TP.HCM với các tỉnh, thành ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và kết nối với Campuchia thông qua hành lang xuyên Á.

Với Quốc lộ 13 mở rộng, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương (cũ), UBND TP.HCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện dự án.

Liên danh được lựa chọn gồm Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác công tư CII (CII PPP) và Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC. Trong đó CII PPP là thành viên đứng đầu liên danh, nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CII nắm tỷ lệ tham gia chi phối 51%.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 với chiều dài 5,9km, thực hiện phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Phối cảnh khu Mả Lạng sau chỉnh trang. (Nguồn: Khang Điền)

Theo quyết định, liên danh cam kết mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công không cao hơn mức được xác định trong quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà đầu tư cũng cam kết giảm tối thiểu 5% thời gian thu phí so với thời gian được phê duyệt.

Điểm đáng chú ý của dự án là cách tổ chức giao thông theo hướng tách dòng xe liên vùng với giao thông đô thị. Toàn tuyến được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 60m, gồm tuyến đường trên cao 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h và hệ thống đường song hành dưới mặt đất từ 8-10 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h.

Cùng với đó là hệ thống cầu, nút giao và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Theo tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào khai thác từ đầu năm 2029.

Quốc lộ 13 từ lâu là tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Bình Dương và các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường này thường xuyên quá tải, trở thành một trong những điểm nghẽn giao thông lớn trên hành lang kết nối liên vùng.

Liên danh CII - CII PPP - IMIC cũng là đơn vị đang nghiên cứu đầu tư, cải tạo trục giao thông từ Bình Triệu đến Hàng Xanh.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ở phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh có tổng mức đầu tư 16.369 tỷ đồng. Bao gồm gần 11.000 tỷ đồng thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phí xây dựng gần 2.900 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác như lãi vay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự phòng...

Dự án cũng thực hiện theo phương thức PPP, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đầu tư.

Điểm đáng chú ý là dự án thực hiện tái định cư tại chỗ, với 2 khu chung cư cao 35 tầng và 38 tầng được đầu tư cùng khu nhà ở thấp tầng. Tại dự án cũng xây dựng trường tiểu học và THCS.

Dự án dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng từ tháng 9/2028 đến tháng 3/2029.