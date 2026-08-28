Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thí điểm cho ô tô đi một chiều quanh hồ Đống Đa

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm ô tô đi một chiều quanh hồ Đống Đa trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, ô tô được tổ chức đi một chiều trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn (đoạn từ Hoàng Cầu đến Đặng Tiến Đông) và phố Đặng Tiến Đông (đoạn từ Mai Anh Tuấn đến số 68 Đặng Tiến Đông) theo chiều từ Hoàng Cầu - Mai Anh Tuấn - Đặng Tiến Đông.

Thời gian thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 29/8 đến ngày 29/11.

Hà Nội thí điểm cho ô tô đi một chiều quanh hồ Đống Đa từ 29/8.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách giữa, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đơn vị này được giao hối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông - Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông .

Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở hữu vị trí đặc biệt với dự án “siêu cảng” lớn nhất Việt Nam, địa phương duy nhất giáp 3 mặt biển đón dòng vốn hơn 40.000 tỷ đồng

Sở hữu vị trí đặc biệt với dự án “siêu cảng” lớn nhất Việt Nam, địa phương duy nhất giáp 3 mặt biển đón dòng vốn hơn 40.000 tỷ đồng Nổi bật

'Một hàng phở làm sao chứng minh được những con gà có hóa đơn, chứng từ?'

'Một hàng phở làm sao chứng minh được những con gà có hóa đơn, chứng từ?' Nổi bật

Cục Thuế cảnh báo 'nóng' tình trạng nha khoa, thẩm mỹ viện trốn thuế

Cục Thuế cảnh báo 'nóng' tình trạng nha khoa, thẩm mỹ viện trốn thuế

15:30 , 28/08/2026
Hà Nội thống nhất làm 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức “chìa khóa trao tay”

Hà Nội thống nhất làm 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức “chìa khóa trao tay”

14:21 , 28/08/2026
Từ ngày mai, tất cả người dân Hà Nội và người đến Thủ đô đều được miễn phí hai dịch vụ trong 5 ngày

Từ ngày mai, tất cả người dân Hà Nội và người đến Thủ đô đều được miễn phí hai dịch vụ trong 5 ngày

12:20 , 28/08/2026
Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thành lập 29 phường mới; hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú tối đa 100 triệu đồng/năm

Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thành lập 29 phường mới; hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú tối đa 100 triệu đồng/năm

11:28 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên