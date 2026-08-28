Chủ tịch TPHCM nói về mục tiêu thu ngân sách một triệu tỷ đồng

Sáng 28/8, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2/9.

Đợt này, Đảng bộ UBND TPHCM có 165 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM - chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên luôn đồng hành cùng Đảng bộ UBND thành phố, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết, tiếp tục là những “cây cao bóng cả”, chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ soi vào và tiếp bước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Thế Lưu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tin tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số và thu ngân sách nhà nước đạt trên một triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được cùng Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM - Nguyễn Thanh Xuân - trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Thay mặt các cá nhân nhận huy hiệu Đảng dịp này, ông Thái Văn Cư (đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) bày tỏ vinh dự khi đón nhận huy hiệu Đảng và điều này càng làm ông ý thức rõ hơn trách nhiệm bản thân.

Ông khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những hiểu biết và khả năng của mình khi tổ chức, cơ quan, đơn vị cần.

Đảng viên trẻ Trần Thị Quỳnh Như phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Là người trẻ vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tháng 6, bạn Trần Thị Quỳnh Như bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đi trước đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trước những đảng viên lão thành, Quỳnh Như cho biết càng cảm nhận sâu sắc giá trị của niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên. “Đối với thế hệ trẻ chúng cháu, những năm tháng phấn đấu và cống hiến của các cô, các chú chính là bài học quý báu về bản lĩnh, trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Đó là những giá trị mà chúng cháu cần tiếp tục học tập và gìn giữ”, nữ cán bộ Đoàn chia sẻ.