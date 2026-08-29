Tin vui: Hàng trăm trường hợp sẽ được nhận 10 triệu/người nhân dịp Quốc khánh, điều kiện là gì?

Mức tặng quà 10 triệu đồng/suất

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến người có công với cách mạng, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, Thành phố tặng 10 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Mức tặng quà 3 triệu đồng/ suất (bằng tiền mặt)

Tặng quà mức 3 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước";

- Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" (trường hợp người đứng tên trong Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Mức tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo đó, lãnh đạo UBND các xã, phường: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa được ủy quyền thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng là tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến" với mức 27 triệu đồng/đơn vị, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Mỗi xã, phường cũng lựa chọn 2 gia đình người có công tiêu biểu để tổ chức thăm, tặng quà với mức 12 triệu đồng/suất, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Tổng kinh phí tặng quà 10,399 tỷ đồng

Theo Kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí 10,399 tỷ đồng. Theo Phụ lục 01 ban hành kèm Kế hoạch số 283/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, có 241 trường hợp được nhận quà mức 10 triệu đồng/suất, 1.612 trường hợp nhận mức 3 triệu đồng/suất.

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách Thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngoài nguồn kinh phí này, các địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người có công.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND Thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động tri ân người có công gắn với các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị cần chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, rà soát danh sách đối tượng, đảm bảo kinh phí và tổ chức thực hiện tặng quà theo quy định xong trước ngày 01/9/2026.