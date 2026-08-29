Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước

Công bố kèm theo Quyết định này là 08 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 28 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục cụ thể thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an).

* Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới ban hành, gồm:

- Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp Trung ương).

- Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh).

- Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã);

- Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp xã).

* Đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung có 02 thủ tục, gồm:

- Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân (Mã thủ tục: 1.012564);

- Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước (Mã thủ tục: 1.014060).

* Đối với thủ tục hành chính bị bãi bỏ có 28 thủ tục, gồm:

- Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Cấp đổi thẻ căn cước (thực hiện tại cấp Trung ương);

- Cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp Trung ương).

- Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Cấp đổi thẻ căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp tỉnh).

- Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã);

- Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã);

- Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Khai thác thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp đổi thẻ căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp lại thẻ căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Cấp lại giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (thực hiện tại cấp xã);

Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước (thực hiện tại cấp xã);

- Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước (thực hiện tại cấp xã).

Toàn văn Quyết định số 5230/QĐ-BCA-C06 ngày 18/8/2026 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.