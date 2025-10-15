Một công ty chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

Theo đó, HMS sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/10/2025 để thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2025.

Với hơn 10,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 10,9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, dự kiến thực hiện vào ngày 21/11/2025. Mức cổ tức năm 2024 cao hơn mức 8% của năm trước và đánh dấu sự trở lại của hình thức chi trả bằng tiền mặt sau hai năm liên tiếp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Quyết định chi trả cổ tức được đưa ra sau kết quả kinh doanh phục hồi trong năm 2024. Cụ thể, HMS ghi nhận doanh thu đạt 729 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, và lợi nhuận ròng đạt 34 tỷ đồng, tăng 660% so với năm 2023. Đây là cơ sở để công ty thực hiện chính sách cổ tức cho các cổ đông.

Diễn biến từ hoạt động kinh doanh cũng được phản ánh lên giá cổ phiếu. Cổ phiếu HMS hiện giao dịch quanh mức 34.700 đồng/cp (ghi nhận tại phiên 14/10), sau khi tăng từ vùng giá 30.000 đồng/cp hồi tháng 5/2025.

Với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Đức (sở hữu 20,89% vốn) dự kiến nhận khoảng 2,3 tỷ đồng. Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền (sở hữu 6,7% vốn) cũng sẽ nhận về hơn 730 triệu đồng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, mức cổ tức cho năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 8-15%, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

HMS được thành lập vào năm 1975, là đơn vị xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Doanh nghiệp được cổ phần hóa vào năm 2005, đến nay đã thi công hàng trăm công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Các công trình nổi bật bao gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tòa nhà Quốc Hội, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng…