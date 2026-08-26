Khách không để lại thông tin khi mua hàng, người bán phát hiện hóa đơn sai phải liên lạc thế nào? Cục Thuế hướng dẫn

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Tại chương trình livestream "Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026" do Cục Thuế triển khai, một trong những nội dung được các kế toán, doanh nghiệp và người nộp thuế quan tâm là cách xử lý khi hóa đơn điện tử đã lập nhưng phát hiện sai sót. Bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế, đã trực tiếp giải đáp nhiều tình huống phát sinh trong thực tế.

Người mua không để lại thông tin, người bán xử lý thế nào?

Trong chương trình, MC đặt vấn đề về trách nhiệm giữa người mua và người bán khi phát hiện hóa đơn có sai sót, đồng thời đề cập trường hợp người tiêu dùng mua hàng tại cửa hàng nhưng không để lại thông tin cá nhân.

Theo bà Trương Phương Thảo, trước hết cần xác định đối tượng người mua. Với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn cho mục đích kê khai thuế, khi phát hiện sai sót thuộc trường hợp cần xử lý, người mua và người bán có thể phải lập văn bản thỏa thuận, ghi nhận rõ nội dung sai sót để làm căn cứ xử lý.

Tuy nhiên, với người tiêu dùng thông thường, một tình huống có thể xảy ra là khách hàng mua hàng nhưng không cung cấp thông tin liên hệ. Sau đó, người bán mới phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót nhưng không có thông tin để liên hệ với người mua.

Trong trường hợp này, theo chuyên gia, người bán có thể thông báo công khai trên website hoặc trang thông tin của mình về những hóa đơn đã lập có sai sót, nêu rõ hóa đơn sai ở chỉ tiêu nào và việc điều chỉnh được thực hiện ra sao.

Cách xử lý này nhằm giúp thông tin về hóa đơn sai sót được công khai, minh bạch trong trường hợp người bán không có thông tin để thông báo trực tiếp cho người mua.

Người mua cũng có trách nhiệm kiểm tra hóa đơn

Cũng theo nội dung chương trình, trách nhiệm trong việc kiểm soát hóa đơn không chỉ thuộc về người bán. Khi nhận được hóa đơn, người mua cũng cần kiểm tra các thông tin trên hóa đơn.

Nếu sau đó người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, người mua tiếp tục phải kiểm tra các nội dung được sửa đổi, đối chiếu với giao dịch kinh tế thực tế, hợp đồng và các chứng từ liên quan để bảo đảm hóa đơn mới phản ánh đúng giao dịch.

Đáng chú ý, chương trình cũng phân biệt giữa hóa đơn lập sai và trường hợp giao dịch kinh tế phát sinh thay đổi sau khi hóa đơn đã được lập đúng.

Chẳng hạn, doanh nghiệp A bán hàng cho doanh nghiệp B và hóa đơn ban đầu phản ánh chính xác giao dịch. Sau đó, doanh nghiệp B trả lại một phần hàng. Theo bà Thảo, đây không phải là trường hợp hóa đơn ban đầu bị lập sai. Việc trả lại hàng là một giao dịch kinh tế phát sinh sau đó và được xử lý theo quy định đối với giao dịch này.

Từ những tình huống trên, chương trình lưu ý người nộp thuế cần xác định đúng bản chất giao dịch và nội dung sai sót trước khi lựa chọn cách xử lý hóa đơn.