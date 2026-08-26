Thẻ Visa và thẻ ATM nội địa khác nhau thế nào, dùng ra sao?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trước hết, cần hiểu rằng Visa không đồng nghĩa với thẻ tín dụng. Visa là một thương hiệu thẻ quốc tế. Thẻ mang thương hiệu Visa có thể là thẻ ghi nợ (Visa Debit), thẻ tín dụng (Visa Credit) hoặc thẻ trả trước (Visa Prepaid).

Trong khi đó, loại thẻ mà nhiều người vẫn quen gọi là “thẻ ATM thông thường” thường là thẻ ghi nợ nội địa, được liên kết với tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Khác nhau chủ yếu ở đâu?

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là phạm vi sử dụng.

Thẻ nội địa chủ yếu phục vụ các nhu cầu thanh toán, rút tiền và thực hiện những giao dịch trong nước. Trong khi đó, thẻ Visa có phạm vi chấp nhận rộng hơn, có thể sử dụng trong nước và tại các điểm chấp nhận Visa ở nước ngoài, phù hợp với người thường xuyên đi du lịch, công tác hoặc mua sắm, thanh toán trên các website quốc tế.

Nếu chiếc thẻ Visa của bạn là Visa Debit, tiền chi tiêu được trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán. Có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì về cơ bản bạn chi tiêu trong phạm vi số tiền đó.

Nếu là Visa Credit, cách sử dụng lại khác: ngân hàng cấp cho bạn một hạn mức tín dụng để chi tiêu trước và thanh toán lại sau. Khi đó, chủ thẻ cần đặc biệt chú ý đến ngày sao kê, ngày đến hạn thanh toán, lãi suất và các khoản phí liên quan.

Thẻ Visa có tốn phí hơn thẻ nội địa không?

Không thể khẳng định mọi thẻ Visa đều có chi phí cao hơn, bởi mức phí phụ thuộc vào từng ngân hàng, loại thẻ và hạng thẻ.

Người dùng nên kiểm tra biểu phí của chính ngân hàng phát hành, đặc biệt là phí thường niên, phí rút tiền, phí giao dịch ngoại tệ hoặc các khoản phí khác có thể phát sinh khi sử dụng thẻ.

Nếu thường xuyên thanh toán bằng ngoại tệ hoặc sử dụng thẻ ở nước ngoài, bạn càng cần tìm hiểu kỹ các khoản phí liên quan trước khi giao dịch.

Có cần giữ cả hai loại thẻ?

Điều này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Nếu chủ yếu nhận lương, rút tiền và thanh toán trong nước, một chiếc thẻ ghi nợ nội địa có thể đã đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản.

Ngược lại, nếu thường xuyên mua hàng trên các website quốc tế, đi công tác, du lịch nước ngoài hoặc cần thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế, việc có thêm thẻ Visa sẽ thuận tiện hơn.

Bạn cũng có thể giữ cả hai nếu thường xuyên sử dụng và thấy các tiện ích của chúng cần thiết. Tuy nhiên, nếu một thẻ gần như không dùng đến, nên kiểm tra xem thẻ có phát sinh phí thường niên hoặc các khoản phí duy trì khác hay không trước khi quyết định tiếp tục sử dụng.

Tóm lại, không có loại thẻ nào tốt hơn trong mọi trường hợp. Thẻ nội địa phù hợp với nhu cầu giao dịch cơ bản trong nước, còn thẻ Visa có lợi thế về phạm vi thanh toán quốc tế. Điều quan trọng là xác định nhu cầu thực tế và kiểm tra biểu phí của ngân hàng để tránh duy trì những chiếc thẻ không cần thiết.