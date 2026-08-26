Từ 1/9, một ngân hàng áp dụng quy định mới với người giao dịch chuyển khoản, nhận tiền trên 20 lần/tháng

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Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) vừa phát thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ biến động số dư trên tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS.

Theo đó, kể từ tháng 10/2026, Vietbank thực hiện thu phí dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng 09/2026 như sau:

Nguồn: VIETBANK

Theo thông báo của VIETBANK, từ tháng 10/2026, khách hàng nhận từ 0-20 tin nhắn SMS trong tháng trước sẽ chịu phí 15.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao, chưa bao gồm VAT.

Với khách hàng nhận trên 20 tin nhắn trong tháng trước, phí được tính ở mức 15.000 đồng/tháng, cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt quá 20 tin. Mức phí tối đa là 200.000 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT.

Chẳng hạn, nếu khách hàng nhận 258 tin nhắn trong tháng 9/2026, phí dịch vụ tháng 10 theo công thức sẽ là 15.000 đồng + (238 × 800 đồng), tương đương 205.400 đồng. Tuy nhiên, do áp dụng mức trần, số phí thực tế phải trả là 200.000 đồng, chưa gồm VAT.

VIETBANK cho biết việc điều chỉnh phí được thực hiện trong bối cảnh các nhà mạng viễn thông điều chỉnh phí dịch vụ SMS ngân hàng và theo thông lệ thị trường.

Để hạn chế chi phí, ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua tính năng OTT trên ứng dụng Vietbank Digital Plus. Theo ngân hàng, hình thức này được miễn phí dịch vụ SMS Banking.

Khách hàng có thể chuyển sang nhận thông báo qua OTT bằng cách vào Cài đặt → Cài đặt BĐSD, chọn tài khoản cần nhận thông báo, sau đó chọn Kênh OTT → Lưu thay đổi.

VIETBANK khuyến nghị khách hàng thực hiện cài đặt trước ngày 1/9/2026 để tránh phát sinh chi phí SMS từ kỳ thu phí tháng 10.