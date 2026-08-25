Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày mai, những điện thoại Android sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền

| | Smart Money

Người dùng ngân hàng này cần thực hiện cập nhật trước ngày 26/8 để tránh bị gián đoạn giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa khuyến nghị khách hàng đang sử dụng thiết bị Android cập nhật ứng dụng OCB OMNI lên phiên bản mới nhất trên CH Play, nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và hạn chế gián đoạn trong quá trình giao dịch.

Theo OCB, yêu cầu này áp dụng đối với tất cả thiết bị Android đang sử dụng phiên bản OCB OMNI thấp hơn 2.21.0. Khách hàng được khuyến nghị hoàn tất việc cập nhật trước ngày 26/8/2026.

Sau thời điểm trên, các thiết bị vẫn sử dụng phiên bản ứng dụng cũ có thể phát sinh lỗi kết nối, gián đoạn giao dịch hoặc không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ OCB OMNI.

Để kiểm tra và cập nhật ứng dụng, khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kiểm tra phiên bản hiện tại: Đăng nhập OCB OMNI → Cài đặt ứng dụng → Kiểm tra thông tin Phiên bản ứng dụng.

- Cập nhật phiên bản mới nhất trên Android (nếu thiết bị Android của khách hàng đang sử dụng phiên bản OCB OMNI thấp hơn 2.21.0): Truy cập CH Play (Google Play Store) → Tìm kiếm OCB OMNI → Chọn Cập nhật (Update) để nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

OCB khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra và cập nhật ứng dụng ngay để đảm bảo quá trình sử dụng dịch vụ được xuyên suốt, tránh ảnh hưởng đến các giao dịch phát sinh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ OCB qua hotline 1900 1846, hotline quốc tế (+84) 28 7305 6678 hoặc email dvkh@ocb.com.vn.

OCB cho biết trong quá trình cập nhật ứng dụng, khách hàng có thể gặp một số bất tiện và mong nhận được sự thông cảm.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bitcoin tăng vọt vượt 80.000 USD, chuyên gia nước ngoài dự đoán khả năng hướng tới 100.000 USD

Bitcoin tăng vọt vượt 80.000 USD, chuyên gia nước ngoài dự đoán khả năng hướng tới 100.000 USD Nổi bật

Vay 60 triệu, ngỡ ngàng phát hiện sổ đỏ đang đảm bảo cho khoản vay 400 triệu, nợ xấu đã lên 1,7 tỷ

Vay 60 triệu, ngỡ ngàng phát hiện sổ đỏ đang đảm bảo cho khoản vay 400 triệu, nợ xấu đã lên 1,7 tỷ Nổi bật

Vì sao nhiều người thường xuyên dùng thẻ tín dụng dù lãi suất có thể gần 50%/năm?

Vì sao nhiều người thường xuyên dùng thẻ tín dụng dù lãi suất có thể gần 50%/năm?

13:22 , 25/08/2026
Công an khuyến cáo: Người dân đã chuyển tiền với nội dung sau, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo công an

Công an khuyến cáo: Người dân đã chuyển tiền với nội dung sau, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo công an

09:48 , 25/08/2026
Tin vui cho khách hàng ACB, Sacombank, PVcomBank, NCB: Giao dịch thanh toán đặt vé máy bay có thể được hoàn tiền lên tới 5 triệu đồng

Tin vui cho khách hàng ACB, Sacombank, PVcomBank, NCB: Giao dịch thanh toán đặt vé máy bay có thể được hoàn tiền lên tới 5 triệu đồng

09:35 , 25/08/2026
Tất cả người dân có tài khoản thanh toán chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

Tất cả người dân có tài khoản thanh toán chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

08:30 , 25/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên