Từ ngày mai, những điện thoại Android sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa khuyến nghị khách hàng đang sử dụng thiết bị Android cập nhật ứng dụng OCB OMNI lên phiên bản mới nhất trên CH Play, nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và hạn chế gián đoạn trong quá trình giao dịch.

Theo OCB, yêu cầu này áp dụng đối với tất cả thiết bị Android đang sử dụng phiên bản OCB OMNI thấp hơn 2.21.0. Khách hàng được khuyến nghị hoàn tất việc cập nhật trước ngày 26/8/2026.

Sau thời điểm trên, các thiết bị vẫn sử dụng phiên bản ứng dụng cũ có thể phát sinh lỗi kết nối, gián đoạn giao dịch hoặc không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ OCB OMNI.

Để kiểm tra và cập nhật ứng dụng, khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kiểm tra phiên bản hiện tại: Đăng nhập OCB OMNI → Cài đặt ứng dụng → Kiểm tra thông tin Phiên bản ứng dụng.

- Cập nhật phiên bản mới nhất trên Android (nếu thiết bị Android của khách hàng đang sử dụng phiên bản OCB OMNI thấp hơn 2.21.0): Truy cập CH Play (Google Play Store) → Tìm kiếm OCB OMNI → Chọn Cập nhật (Update) để nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

OCB khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra và cập nhật ứng dụng ngay để đảm bảo quá trình sử dụng dịch vụ được xuyên suốt, tránh ảnh hưởng đến các giao dịch phát sinh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ OCB qua hotline 1900 1846, hotline quốc tế (+84) 28 7305 6678 hoặc email dvkh@ocb.com.vn.

OCB cho biết trong quá trình cập nhật ứng dụng, khách hàng có thể gặp một số bất tiện và mong nhận được sự thông cảm.