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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng của một người dân

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Ngày 24/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phú Trung đã xác minh, hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 100 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, trong quá trình chuyển khoản, chị Nguyễn Thị Thùy, SN 1995, trú xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Thùy đã đến Công an xã Phú Trung trình báo và đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh, giúp gia đình nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an xã Phú Trung đã phân công các cán bộ hỗ trợ người dân. Thiếu tá Nguyễn Viết Xuân, đã khẩn trương xác minh thông tin vụ việc và hỗ trợ chị Thuỳ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, Công an xã Phú Trung đã giúp chị Thuỳ nhận lại số tiền 100 triệu đồng chuyển nhầm.

Chị Nguyễn Thị Thùy viết thư cảm ơn cán bộ chiến sĩ Công an xã Phú Trung (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Thùy gửi Công an xã Phú Trung (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi nhận lại được tài sản, chị Nguyễn Thị Thùy đã viết thư bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Trung, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Viết Xuân. Chị Thuỳ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và thái độ gần gũi, hết lòng hỗ trợ Nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Viết Xuân nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Trung nói chung.

Việc Công an xã Phú Trung kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc chuyển nhầm số tiền lớn là một trong những hành động thiết thực, góp phần củng cố niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Qua vụ việc, người dân cũng cần đặc biệt chú ý khi giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng. Phải kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhất là đối với những khoản tiền có giá trị lớn, nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
chuyển tiền

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