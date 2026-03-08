Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng tư nhân lớn tăng hàng loạt loại phí dịch vụ thẻ

08-03-2026 - 16:23 PM

Một ngân hàng tư nhân lớn tăng hàng loạt loại phí dịch vụ thẻ

Biểu phí mới áp dụng từ ngày 12/3/2026.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo về việc điều chỉnh Biểu phí Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ ACB áp dụng từ ngày 12/03/2026.

Theo đó, để được ưu đãi phí thường niên thẻ tín dụng trong năm đầu tiên, ACB yêu cầu tổng giá trị chi tiêu qua thẻ trong 30 ngày đầu kể từ ngày phát hành thẻ ít nhất 3 triệu đồng đối với dòng thẻ ACB Visa Gold, ACB Visa Platinum và ACB JCB Gold; ít nhất 8 triệu đồng đối với thẻ ACB Visa Signature.

Ngân hàng này cũng tăng đáng kể phí huỷ thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp thẻ. Đối với thẻ ACB Visa Signature, phí huỷ thẻ là 440 nghìn đồng. Đối với các dòng thẻ khác như ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold, ACB MasterCard Gold, ACB Express: phí huỷ thẻ là 220 nghìn đồng. Phí này áp dụng với việc huỷ thẻ vật lý và thẻ phi vật lý đã được in vật lý.

Khách hàng thay thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ACB đều có phí 200 nghìn đồng/thẻ/lần, ngoại trừ thẻ Visa Infinite.

Đáng chú ý, thay vì miễn phí phát hành như trước đây. ACB bắt đầu thu phí phát hành nhiều dòng thẻ. Ngân hàng có thể hoàn phí này nếu khách hàng đạt mức chi tiêu nhất định.

Chẳng hạn với thẻ ACB Green, phí phát hành là 50 nghìn đồng. Thẻ Thẻ Privilege Visa Signature Debit/ Privilege Visa Platinum Debit/ Visa Platinum Debit Thương gia/ Visa Debit/ MasterCard Debit/ JCB Debit có phí phát hành 200 nghìn đồng. Ngân hàng hoàn phí nếu có phát sinh giao dịch chi tiêu/ rút tiền mặt (Sales/Cash) trong 30 ngày đầu kể từ ngày phát hành thẻ.


Lan Anh

