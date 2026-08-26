Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 3 triệu, 50 triệu, 260 triệu đến 322 triệu... của nhiều người dân

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Bến Quan vừa hỗ trợ một người dân xác minh và nhận lại số tiền 3 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, ngày 19/8, chị Trần Mỹ Duyên (SN 1998, trú thôn Bến Tiên, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 3 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Duyên không sử dụng số tiền trên mà đến Công an xã Bến Quan trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm người chuyển và hoàn trả.

Chị Trần Mỹ Duyên bàn giao biên lai sao kê chuyển khoản cho anh Nguyễn Minh Nhân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Qua xác minh, Công an xã Bến Quan xác định số tiền 3 triệu đồng do anh Nguyễn Minh Nhân (SN 1991, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Tại trụ sở Công an xã Bến Quan, chị Duyên đã trực tiếp chuyển trả đầy đủ số tiền 3 triệu đồng cho anh Nhân.

Bên cạnh đó, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Vũ Thư vừa hỗ trợ một người dân xác minh và hoàn trả số tiền 50 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 23/8, chị Hoàng Thị Phương (SN 1979, trú thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ nhận được thông báo tài khoản MB Bank của mình nhận 50 triệu đồng từ một người lạ.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có thể do người khác chuyển nhầm, chị Phương đã không sử dụng số tiền trên mà chủ động đến Công an xã Vũ Thư trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Công an xã Vũ Thư tiếp nhận trình báo của của chị Hoàng Thị Phương về số tiền chuyển nhầm trong tài khoản cá nhân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Thư phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nguồn tiền và chủ tài khoản. Qua đó, lực lượng chức năng xác định 50 triệu đồng do chị Vũ Thị Phương (SN 1990, trú thôn Đoàn Xá, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch cá nhân.

Sau khi được hướng dẫn, chị Hoàng Thị Phương đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 50 triệu đồng về đúng tài khoản của người chuyển nhầm.

Việc trao trả được thực hiện dưới sự chứng kiến của anh Đặng Quang Duy (SN 1985), người nhà của chị Vũ Thị Phương. Do chị Vũ Thị Phương đang đi làm xa, không thể trực tiếp nhận lại số tiền nên đã ủy quyền cho anh Duy nhận hộ.

Hành động trung thực của chị Hoàng Thị Phương góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 25/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài trường hợp chị Hoàng Thị Phương trả lại 50 triệu đồng nhận chuyển nhầm, lực lượng Công an xã Chí Minh cũng vừa hỗ trợ một người dân tại Hà Nội tìm lại số tiền 260 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Theo đó, ngày 23/8, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1989 trú tại phường Hà Đông, tp. Hà Nội về việc do sơ suất cá nhân nên đã chuyển nhầm số tiền 260 triệu đồng, vào số tài khoản 0451000235xxx mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chủ tài khoản là chị Nguyễn Hương Quyến.

Công dân nhận lại 260 triệu chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày sau khi tiếp nhận, Công an xã Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xác định có công dân tên Nguyễn Hương Quyến, sinh năm 1977 trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã gửi giấy mời công dân Nguyễn Hương Quyến là chủ tải khoản nhận tiền chuyển nhầm để làm việc.

Sáng ngày 24/8/2026, tại trụ sở Công an xã, Chị Nguyễn Thị Mai (chủ tài khoản chuyển nhầm tiền) cùng chị Nguyễn Hương Quyến (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm) gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản và số tiền chuyển nhầm là 260.000.000 đồng. Chị Quyến đã rút số tiền trên và đưa lại trực tiếp cho chị Mai.

Chị Nguyễn Thị Mai đã cảm ơn chị Quyến và tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an xã Chí Minh đã giúp đỡ tìm lại được số tiền chuyển nhầm trên, chúc các đồng chí Công an xã luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 23/8, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp công dân chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng, giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/8, Công an xã Hoàng An tiếp nhận thông tin của công dân Đoàn Ngọc Hội, SN 1982, trú tại thôn Bắc Hoàng Vân, xã Hoàng An trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 322.500.000 đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc trên, Anh Hội đã đến Công an xã Hoàng An đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng An đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xã Hoàng An xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là ông Ngô Ngọc Huy, SN 1970, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Anh Đoàn Ngọc Hội nhận lại tiền chuyển khoản nhầm từ ông Ngô Ngọc Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 23/8, Công an xã Hoàng An đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ liên hệ, trao đổi với ông Ngô Ngọc Huy về sự việc trên. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Huy xác nhận tài khoản ngân hàng BIDV của mình có nhận được số tiền 322.500.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) và ông Huy đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông Hội.

Nhận lại được tài sản, ông Hội bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an phường Vĩnh Yên đã tận tình hỗ trợ, giúp ông nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.