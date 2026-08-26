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Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011

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Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011

Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 9 triệu đồng từ một người không quen biết, em Nguyễn Viết Bảo, sinh năm 2011, lập tức trình báo công an.

Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011 - Ảnh 1.

Công an xã Thượng Long hỗ trợ trao trả gần 9 triệu đồng cho công dân chuyển khoản nhầm

Ngày 23/8, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin do em Nguyễn Viết Bảo cung cấp về việc tài khoản ngân hàng của em bất ngờ nhận được số tiền 8.780.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Long khẩn trương xác minh giao dịch, làm rõ chủ tài khoản đã chuyển số tiền trên. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là anh Vũ Văn Hải, sinh ngày 02/9/1984, đăng ký thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công an xã Thượng Long đã chủ động liên hệ với anh Hải để thông báo vụ việc, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các bên thực hiện việc trao trả tài sản theo quy định. Tại trụ sở Công an xã, em Nguyễn Viết Bảo đã chuyển trả đầy đủ số tiền 8.780.000 đồng cho anh Vũ Văn Hải. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Hải bày tỏ sự cảm ơn đối với em Bảo và Công an xã Thượng Long đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động trình báo và phối hợp trao trả, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Linh San

An ninh tiền tệ

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