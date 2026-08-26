10 tổ công tác đặc biệt vào phía Nam, khám xét loạt địa điểm, bắt Vũ Hải Đông Dương liên quan 4.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin trên Báo Hà Tĩnh về kết quả đấu tranh chuyên án quy mô lớn, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với mạng lưới chân rết trải rộng khắp nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 51 bị can cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Chuyên án bắt nguồn từ công tác trinh sát nắm tình hình của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vào ngày 6/12/2025. Phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lập mạng lưới giao dịch hóa đơn "khống" trên không gian mạng, đơn vị đã nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian củng cố tài liệu và chứng cứ, ngày 24/12/2025, ban chuyên án quyết định phá án giai đoạn 1. Đến ngày 31/12/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 bị can đầu tiên gồm:

Tạ Tú Anh (SN 1992, trú xã An Khánh, TP Hà Nội);

Vũ Ngọc Hiển (SN 1996, trú xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh);

Nguyễn Anh Tú (SN 1997, trú phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh);

Lê Bích Loan (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH TM Triệu Lâm, TP Hà Nội).

Theo báo Tiền Phong, kiên trì mở rộng điều tra, ngày 20/3/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã thành lập 10 tổ công tác đặc biệt đồng loạt tiến vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương, các mũi trinh sát đã triệu tập, khám xét nơi ở của 15 đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm hàng trăm điện thoại di động, máy tính cùng vô số tài liệu, con dấu và phương tiện phục vụ hoạt động phi pháp.

Trong đợt truy quét này, "ông trùm" điều hành toàn bộ đường dây là Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, thường trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) đã bị bắt giữ. Ngày 31/3/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 11 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương.

Vietnamnet dẫn thông tin từ kết quả điều tra xác định, Vũ Hải Đông Dương đã mua lại 28 doanh nghiệp "ma" trôi nổi trên mạng xã hội để làm công cụ phạm tội. Dương thiết lập đường dây chân rết chặt chẽ, tuyển dụng hàng chục cộng tác viên làm đầu mối trung gian và phân công vai trò cụ thể từ tìm kiếm khách hàng, hợp thức hóa chứng từ đến thanh toán dòng tiền.

Tổng cộng, đường dây này đã xuất bán khoảng 24.000 tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế ước tính lên tới 4.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất bản kết luận điều tra để đề nghị truy tố đối với 50 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án nhằm làm rõ hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các đối tượng còn lại trong đường dây của Vũ Hải Đông Dương sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.