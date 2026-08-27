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Cách tra cứu nợ thuế, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước kỳ nghỉ 2/9

| | Kinh tế số

Người có kế hoạch xuất ngoại du lịch vào dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 nên kiểm tra nghĩa vụ thuế để tránh phát sinh tình huống bị tạm hoãn xuất cảnh. Từ ngày 1/7/2026, quy định mới về quản lý thuế tiếp tục làm rõ các trường hợp và trình tự áp dụng biện pháp này.

Nợ thuế bao nhiêu bị tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên, có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ là từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày trở lên, đơn vị thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

﻿5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Quy định cũng áp dụng với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu sau 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người đại diện không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Người nước ngoài còn nợ thuế trước khi rời Việt Nam; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh vẫn còn nợ thuế cũng thuộc diện áp dụng biện pháp này.

Đáng chú ý, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các nhóm có ngưỡng nợ thuế 50 triệu đồng và 500 triệu đồng không được thực hiện ngay khi phát sinh khoản nợ. Cơ quan thuế phải gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp này trước 30 ngày, thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Nếu hết thời hạn thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế mới gửi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi cho người nộp thuế và công khai thông tin.

Cách kiểm tra nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Để tránh bị động, người dân có thể chủ động rà soát thông tin trước chuyến đi.

Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, lựa chọn chức năng tra cứu nghĩa vụ thuế để kiểm tra các khoản còn phải nộp, khoản thuế đã nộp và tiền chậm nộp nếu có.

Ứng dụng eTax Mobile phiên bản cho phép kiểm tra nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh. Đồ hoạ: Cục Thuế.

Đây là cách thuận tiện để cá nhân rà soát nghĩa vụ thuế đang được cơ quan thuế quản lý. Cục Thuế đã tích hợp các tiện ích trên eTax Mobile, trong đó có tra cứu thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế và tình trạng tạm hoãn xuất cảnh.

Người dân cũng có thể tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh tại website Cục Thuế, theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục 'Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh' hoặc 'Người nộp thuế có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh'.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin và mã xác nhận theo yêu cầu, sau đó nhấn 'Tìm kiếm'.

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Theo Việt Linh

Tiền Phong

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