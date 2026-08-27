Lời khuyên cho tất cả người dùng Android: Pin điện thoại có thể cộng thêm 2 giờ nếu bạn biết cách cài đặt

Một người dùng tên Lucas Gouveia đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ về sự khác biệt về tình trạng pin giữa chiếc Samsung Galaxy S25+ của mẹ và của chính mình. Anh nhận thấy rằng mặc dù thiết bị của cá nhân vẫn còn trong tình trạng tốt, nhưng nó không tốt hơn thiết bị của mẹ anh là mấy.

Thậm chí bà sử dụng thiết bị mà không tối ưu hóa việc sử dụng pin. Vì vậy, Lucas Gouveia đã so sánh sự khác biệt giữa các ứng dụng và nhận thấy rằng mẹ anh thận trọng hơn khi tải xuống ứng dụng. Với các ứng dụng không còn sử dụng nhưng muốn giữ lại, bà sẽ cho chúng ở chế độ ngủ đông hoặc xóa dữ liệu.

Bản thân Lucas có số lượng ứng dụng gấp ba lần so với mẹ anh. Rồi ý tưởng chợt nảy ra trong đầu anh: Nếu mình giảm lượng dữ liệu mà một số ứng dụng thu thập và xem liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt đáng kể về thời lượng pin hay không? Cho đến nay, kết quả đã khả quan.

Định vị là "kẻ tàn phá" dung lượng pin

Trong quá trình sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) luôn được xem là một trong những linh kiện tiêu tốn năng lượng hàng đầu. Khi các ứng dụng chạy ngầm liên tục gửi yêu cầu cập nhật tọa độ địa lý, thiết bị buộc phải kích hoạt hàng loạt phần cứng công suất cao ngay cả khi màn hình đang tắt.

Về mặt kỹ thuật, hiện tượng này gây ra hiện tượng gọi là "CPU wake lock" (khóa thức tỉnh vi xử lý). Mỗi khi ứng dụng phát một lệnh truy xuất vị trí, nó sẽ ép bộ vi xử lý trung tâm thoát khỏi trạng thái ngủ đông tiết kiệm điện để xử lý tác vụ. Khi chu kỳ này diễn ra liên tục cả ngày, lượng điện năng tiêu hao tích tiểu thành đại là rất đáng kể.

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Chưa dừng lại ở đó, định vị không chỉ dùng riêng chip GPS mà còn phối hợp với bộ quét Wi-Fi và Bluetooth để xác định tọa độ chính xác hơn trong không gian hẹp. Việc đồng thời kích hoạt các bộ thu phát sóng này khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt. Khi siết chặt quyền vị trí, hệ điều hành sẽ từ chối các lời gọi API phần cứng ngay từ tầng phần mềm, giữ cho các bộ thu phát sóng vật lý ở trạng thái nghỉ và không làm gián đoạn chu kỳ ngủ của CPU.

Song song với việc đo tọa độ, các ứng dụng còn thực hiện quá trình đồng bộ dữ liệu ngầm để gửi thông tin vị trí về máy chủ. Việc kết hợp giữa truy xuất phần cứng định vị và truyền tải dữ liệu mạng liên tục chính là nguyên nhân cốt lõi khiến viên pin điện thoại sụt giảm nhanh chóng.

Lầm tưởng về Chế độ máy bay

Nhiều người dùng thường có thói quen bật Chế độ máy bay khi không sử dụng với niềm tin rằng thao tác này sẽ cắt đứt hoàn toàn các kết nối và tiết kiệm pin. Tuy nhiên, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác đối với dịch vụ vị trí.

Chế độ máy bay về bản chất chỉ ngắt kết nối mạng di động, Wi-Fi và Bluetooth, nhưng không làm vô hiệu hóa bộ thu tín hiệu GPS tích hợp trên thiết bị. Các tín hiệu vệ tinh vẫn có thể được chip GPS xử lý cục bộ ở chế độ chạy ngầm mà người dùng không hề hay biết.

Bên cạnh các ứng dụng bản đồ hay giao hàng vốn cần vị trí để hoạt động, các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng mua sắm lại là những bên tích cực yêu cầu quyền định vị nhất. Dữ liệu vị trí thực tế giúp các đơn vị này xây dựng hồ sơ hành vi người dùng, phục vụ cho mục tiêu quảng cáo mục tiêu và thu thập dữ liệu thương mại.

Do đó, giải pháp triệt để và tối ưu nhất không phải là bật/tắt thủ công các chế độ kết nối, mà là tước bỏ quyền truy cập vị trí chạy ngầm ở cấp độ hệ thống thông qua bộ quản lý quyền riêng tư.

Hướng dẫn siết chặt quyền vị trí qua Bảng điều khiển quyền riêng tư

Để kiểm soát các ứng dụng đang âm thầm khai thác tọa độ của bạn, người dùng có thể truy cập vào công cụ quản lý quyền riêng tư có sẵn trên các giao diện Android hiện đại. Quá trình này giúp phân loại rõ ràng ứng dụng nào thực sự cần vị trí và ứng dụng nào đang lạm dụng quyền hạn.

Ảnh: Android Authority

Đối với các thiết bị Samsung chạy giao diện One UI, người dùng thực hiện theo các bước dưới đây.

Mở Cài đặt (Settings) > chọn Bảo mật và quyền riêng tư (Security and privacy).

Tìm đến mục Cài đặt quyền riêng tư khác (More privacy settings) > chọn Trình quản lý quyền (Permission manager).

Chọn mục Vị trí (Location) để xem danh sách toàn bộ ứng dụng.

Đối với các dòng máy Google Pixel hoặc thiết bị chạy Android thuần, người dùng làm theo cách dưới đây.

Mở Cài đặt (Settings) > chọn Bảo mật & quyền riêng tư (Security & privacy).

Chọn Quyền kiểm soát quyền riêng tư (Privacy controls) > truy cập Trình quản lý quyền (Permission manager).

Nhấp vào mục Vị trí (Location).

Tại danh sách hiện ra, hãy rà soát các ứng dụng không thiết yếu (như game, mạng xã hội, công cụ chỉnh ảnh, mua sắm) và chuyển trạng thái từ "Luôn cho phép" (Allowed all the time) sang "Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng" (Allowed only while in use) hoặc "Từ chối" (Not allowed).

Những lưu ý và đánh đổi khi tối ưu hóa hệ thống

Sau khi thu hồi quyền vị trí chạy ngầm, một số ứng dụng có thể hiển thị kết quả tìm kiếm xung quanh kém chính xác hơn hoặc mất nhiều thời gian hơn để cập nhật dữ liệu khi bạn vừa mở lại ứng dụng. Nếu một ứng dụng quan trọng bị ảnh hưởng đến trải nghiệm, bạn hoàn toàn có thể cấp lại quyền riêng lẻ trong phần cài đặt ứng dụng đó.

Ngoài ra, hệ điều hành Android hiện đại đều tích hợp tính năng Pin thích ứng. Sau khi điều chỉnh quyền hạn, hệ thống sẽ mất khoảng vài ngày đến một tuần để học lại thói quen sử dụng mới và phân bổ lại tài nguyên phần cứng một cách hiệu quả nhất.

Việc theo dõi mức tiêu thụ pin thực tế trong vài ngày sau khi thay đổi thiết lập sẽ giúp bạn đánh giá chính xác lượng thời lượng pin được khôi phục. Đối với đa số người dùng phổ thông, việc dọn dẹp các ứng dụng "ký sinh" vị trí này có thể mang lại thêm từ 1,5 đến 2 giờ sáng màn hình mỗi ngày.

Theo Android Police



