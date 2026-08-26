Việt Nam vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản về một chỉ số

Những điểm đáng chú ý - UAE dẫn đầu thế giới về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với 70% người trưởng thành trong độ tuổi lao động thường xuyên sử dụng các công cụ AI - Singapore đứng thứ hai với 63%, trong khi Mỹ tụt lại phía sau hơn 20 quốc gia mặc dù dẫn đầu trong phát triển trí tuệ nhân tạo - Châu Âu chiếm 11 trong số 20 thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Trên toàn cầu, hiện nay 17,8% người trưởng thành trong độ tuổi lao động sử dụng AI thường xuyên.

UAE dẫn đầu thế giới với khoảng cách khá lớn, đạt hơn 70% tỷ lệ ứng dụng, tiếp theo là Singapore với 63%. Trong khi đó, Mỹ lại xếp ngoài top 20 toàn cầu mặc dù là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty AI hàng đầu thế giới.

Châu Âu cũng nổi lên như một trung tâm ứng dụng AI hàng đầu, với các quốc gia như Na Uy, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đều ghi nhận tỷ lệ sử dụng trên 40%.

Các thông tin này dựa trên ước tính của Microsoft về tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của mỗi quốc gia sử dụng các công cụ AI trong quý 1/2026 (dựa trên ước tính về số người dùng tương tác với AI ít nhất 90 phút mỗi tháng).

Bảng xếp hạng cho thấy việc xây dựng các mô hình AI hàng đầu thế giới không tự động dẫn đến việc ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.

Các nền kinh tế nhỏ hơn như UAE và Singapore đã nhanh chóng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và dịch vụ chính phủ thông qua các chiến lược số hóa tập trung và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng.

Cũng có nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn đang trong giai đoạn đầu áp dụng, tạo ra khoảng cách AI toàn cầu ngày càng lớn, điều này có thể định hình lại năng suất và khả năng cạnh tranh kinh tế trong thập kỷ tới.

Với tỷ lệ 31,3%, Mỹ đứng sau 20 quốc gia khác về mức độ ứng dụng AI mặc dù dẫn đầu thế giới về đầu tư và cơ sở hạ tầng AI. Một lý do quan trọng là quy mô. Việc triển khai các công cụ AI trên một lực lượng lao động khổng lồ khó khăn hơn nhiều so với các nền kinh tế nhỏ hơn, tập trung kỹ thuật số như Singapore hay UAE.

Châu Á đang trở thành khu vực phát triển nhanh nhất về trí tuệ nhân tạo (AI)

Theo dữ liệu của Microsoft, châu Á hiện chiếm 10 trong số 15 thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh nhất thế giới.

Sự tăng trưởng này cũng phản ánh những cải tiến lớn về hiệu năng của AI không phải tiếng Anh, giúp các công cụ AI trở nên hữu ích hơn nhiều trên khắp các thị trường châu Á trong năm qua. Khu vực này cũng đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Sự tăng trưởng này cũng phản ánh những cải tiến lớn về hiệu năng của AI không phải tiếng Anh, giúp các công cụ AI trở nên hữu ích hơn nhiều trên khắp các thị trường châu Á trong năm qua. Khu vực này cũng đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Tại Việt Nam tỷ lệ sử dụng AI là 27%, cao hơn Trung Quốc (16%), Nhật Bản (23%) nhưng thấp hơn Hàn Quốc (37%) và Singapore (63%).﻿

Tỷ lệ sử dụng AI ở Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp, chỉ 16%, nhưng quy mô quốc gia này đồng nghĩa với việc chỉ cần tăng nhẹ tỷ lệ sử dụng cũng có thể nhanh chóng bổ sung hàng trăm triệu người dùng AI mới. Giống như Mỹ, Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng các mô hình AI, đặc biệt là các mô hình mã nguồn mở, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Các ước tính này cho thấy sự phân hóa ngày càng tăng trên toàn cầu giữa các quốc gia đang nhanh chóng tích hợp trí tuệ nhân tạo và những quốc gia vẫn còn tụt hậu.

Các nền kinh tế có tỷ lệ áp dụng công nghệ cao thường có một số đặc điểm chung: cơ sở hạ tầng internet mạnh mẽ, nền kinh tế chú trọng dịch vụ, trình độ hiểu biết kỹ thuật số cao và đầu tư đáng kể vào giáo dục điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, các khu vực có thu nhập thấp ở châu Phi và một số vùng ở Nam Á tiếp tục phải đối mặt với những rào cản bao gồm khả năng truy cập internet, giá cả thiết bị và việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào doanh nghiệp còn hạn chế.