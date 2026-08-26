Gọi điện, nhắn tin quảng cáo khi chưa được đồng ý có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/8/2026, trong đó dành riêng Mục 5 để quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác.

Theo Điều 37, cá nhân gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo đến người nhận khi chưa được đồng ý có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng; gọi đến người đã thể hiện trong hồ sơ thu thập sự đồng ý rằng không nhận cuộc gọi quảng cáo; gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời; hoặc tiếp tục gửi tin nhắn quảng cáo sau khi người sử dụng đã từ chối nhận.

Đáng chú ý, Nghị định cũng quy định mức phạt tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, với hành vi gọi điện hoặc nhắn tin quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý, tổ chức có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hàng loạt hành vi liên quan cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo cũng bị xử phạt

Nghị định không chỉ xử phạt việc quảng cáo khi chưa có sự đồng ý. Đơn vị thực hiện quảng cáo còn có thể bị xử phạt nếu không tuân thủ các yêu cầu về tên định danh, tần suất, thời gian gửi tin nhắn và gọi điện.

Cụ thể, hành vi gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo khi chưa được cấp tên định danh, hoặc sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo, bị phạt từ 20-30 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi là 40-60 triệu đồng.

Một số hành vi khác bị phạt từ 30-50 triệu đồng đối với cá nhân gồm thực hiện quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại hoặc quá 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ trong vòng 24 giờ, hoặc quá một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ nếu không có thỏa thuận khác với người sử dụng.

Việc gửi tin nhắn quảng cáo ngoài thời gian từ 7-22h hoặc gọi điện quảng cáo từ 8-17h mỗi ngày mà không có thỏa thuận với người sử dụng cũng thuộc nhóm hành vi này.

Đáng chú ý, đơn vị thực hiện quảng cáo cũng phải có biện pháp kiểm tra việc người sử dụng đã đồng ý trước một cách rõ ràng hay chưa khi gửi tin nhắn, thư điện tử hoặc thực hiện cuộc gọi quảng cáo. Nếu không thực hiện, cá nhân có thể bị phạt 30-50 triệu đồng, còn tổ chức có thể bị phạt 60-100 triệu đồng theo nguyên tắc áp dụng mức phạt gấp đôi đối với tổ chức.

Gọi, nhắn tin vào "Danh sách không quảng cáo" có thể bị phạt đến 180 triệu đồng

Nghị định cũng quy định mức phạt cao hơn đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Theo Điều 37, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị phạt từ 80-90 triệu đồng. Với tổ chức, mức phạt tương ứng có thể lên tới 180 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc cuộc gọi nhưng không có hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ chối của người nhận cũng bị phạt từ 80-90 triệu đồng đối với cá nhân.

Nghị định còn quy định nhiều trách nhiệm đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo và dịch vụ nội dung qua tin nhắn, trong đó có yêu cầu xây dựng hệ thống kỹ thuật để phòng, chống và ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.