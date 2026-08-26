Người phụ nữ lo lắng suốt 45 ngày vì giao dịch chuyển khoản 10 triệu đồng, công an tiến hành xác minh và đối chiếu thông tin

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Một người đã chờ hơn 45 ngày trong lo lắng, người còn lại từng nghĩ 25 triệu đồng chuyển nhầm khó có thể lấy lại. Từ những thông tin tưởng chừng rất ít ỏi, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đã kiên trì xác minh, phối hợp với Công an các địa phương và giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 8/2026, Công an xã Hàm Kiệm liên tiếp tiếp nhận, phối hợp xử lý 02 trường hợp người dân chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác. Điểm chung trong cả hai vụ việc là người chuyển tiền đều gặp khó khăn trong việc liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm và đã trải qua một thời gian dài lo lắng trước khi tìm đến lực lượng Công an nhờ hỗ trợ.

Một trong những cán bộ trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc là Thượng úy Lê Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Hàm Kiệm.

Trường hợp đầu tiên là chị Nguyễn Thị Hiến, trú tại thôn Dân Phú. Trong quá trình thanh toán tiền hàng, do nhập nhầm số tài khoản, chị Hiến đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Đây là khoản tiền chị dành dụm phục vụ việc kinh doanh. Sau hơn 45 ngày chờ đợi và tìm cách xử lý nhưng chưa có kết quả, chị Hiến đến Công an xã Hàm Kiệm trình báo, nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an xã Hàm Kiệm phân công cán bộ tiến hành xác minh. Qua rà soát thông tin giao dịch, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận nhầm có liên quan đến địa bàn xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.

Công an xã Hàm Kiệm sau đó phối hợp với Công an xã Đại Ngãi xác minh chủ tài khoản, đối chiếu các thông tin liên quan và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết. Sau quá trình phối hợp, toàn bộ số tiền 10 triệu đồng đã được chuyển trả lại cho chị Hiến.

Chị Nguyễn Thị Hiến nhận lại số tiền 10 triệu đồng chuyển nhầm.

Niềm vui của chị Hiến chưa lâu thì Công an xã Hàm Kiệm tiếp tục tham gia giải quyết một trường hợp tương tự, lần này với số tiền 25 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Thao, trú tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết vào tháng 7/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch, anh đã chuyển nhầm 25 triệu đồng vào một tài khoản khác. Sau nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận nhưng không thành công, anh Thao làm đơn đề nghị Công an xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Từ thông tin do Công an xã Đông Thạnh chuyển đến, Thượng úy Lê Văn Tiến đã báo cáo Chỉ huy Công an xã Hàm Kiệm và tiến hành xác minh.

Thông qua rà soát, đối chiếu thông tin giao dịch và liên hệ với những người có liên quan, lực lượng Công an xác định được chủ tài khoản nhận nhầm. Sau khi các thông tin được kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, số tiền 25 triệu đồng đã được thu hồi và chuyển trả cho anh Thao.

Anh Hoàng Văn Thao bày tỏ cảm ơn sau khi nhận lại số tiền 25 triệu đồng.

Nhận lại tài sản sau thời gian dài tưởng khó có thể tìm lại, anh Thao đã gửi lời cảm ơn tới Công an xã Hàm Kiệm và Thượng úy Lê Văn Tiến vì sự tận tình, trách nhiệm trong quá trình xác minh, hỗ trợ.

Hai vụ việc không phải những vụ án lớn, cũng không bắt đầu từ những tình huống phức tạp, nhưng lại liên quan trực tiếp đến tài sản và những nỗi lo rất đời thường của người dân. Việc chủ động tiếp nhận, kiên trì xác minh và phối hợp với Công an các địa phương để giải quyết đến cùng từng vụ việc đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong phục vụ Nhân dân.

Đó cũng là những việc làm cụ thể góp phần đưa phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đi vào thực chất, để tinh thần “gần dân” không chỉ thể hiện bằng khẩu hiệu mà bằng chính những vấn đề của người dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời.