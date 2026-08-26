Garmin ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh GPS đa môn thể thao

Thế hệ mới sở hữu hàng loạt nâng cấp vượt trội, nổi bật là tính năng Garmin Epic giúp tổng hợp dữ liệu của chuỗi hoạt động thành câu chuyện liền mạch trên đồng hồ và ứng dụng Garmin Connect, cùng chỉ số sức bền theo thời gian thực nâng cao hỗ trợ tối ưu lộ trình tập luyện. Đặc biệt, phiên bản fēnix 9 Pro đánh dấu lần đầu tiên trang bị toàn bộ thân vỏ bằng titanium cao cấp, mang lại diện mạo sang trọng mà vẫn đảm bảo độ bền chuẩn quân đội và trọng lượng siêu nhẹ.

"fēnix 9 Series được phát triển dành cho những ai luôn muốn bứt phá giới hạn trong tập luyện lẫn khám phá. Các chỉ số sức bền nâng cao cung cấp góc nhìn sâu sắc để vận động viên thấu hiểu tiến trình cải thiện thể lực và xây dựng kế hoạch tối ưu, trong khi hệ thống định vị cải tiến giúp họ tự tin trên mọi cung đường. Với Garmin Epic, các hoạt động đơn lẻ được kết nối thành một hành trình trọn vẹn, lưu giữ dấu ấn và dễ dàng chia sẻ với cộng đồng. Bộ đôi này chính là người bạn đồng hành tin cậy để mỗi cá nhân chinh phục những mục tiêu vượt xa mong đợi", bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng toàn cầu của Garmin chia sẻ.

Tính năng Garmin Epic giúp tổng hợp chuỗi hoạt động thành câu chuyện hành trình truyền cảm hứng trên Garmin Connect.

Mang đến 3 lựa chọn kích thước (43mm, 47mm và 51mm), fēnix 9 sở hữu hàng loạt cải tiến quan trọng về theo dõi sức bền, điều hướng và khả năng lưu trữ.

Hiển thị sắc nét, bền bỉ đỉnh cao: Màn hình AMOLED với độ sáng gấp đôi thế hệ tiền nhiệm, kết hợp mặt kính sapphire chống xước, nút bấm chống rò rỉ và khả năng kháng nước ở độ sâu lên đến 40 mét (hỗ trợ lặn biển).

Lần đầu ra mắt tính năng Garmin Epic: Dù là chuyến leo núi nhiều ngày, chặng đua xe đạp đường dài hay lộ trình sức bền dài hạn, tính năng Garmin Epic sẽ tổng hợp các hoạt động ghi nhận qua nhiều ngày, tuần hoặc tháng thành một câu chuyện liền mạch trên Garmin Connect. Từ đó, người dùng dễ dàng theo dõi dữ liệu sức khỏe, hiệu suất, thêm hình ảnh kỷ niệm và chia sẻ hành trình với gia đình, bạn bè.

Theo dõi sức bền nâng cao: Các tính năng mới như vùng sức bền và biểu đồ sức bền giúp vận động vi﻿ên quan sát chi tiết sự thay đổi sức bền theo thời gian dựa trên lịch sử tập luyện, từ đó chủ động phân bổ sức hợp lý trong suốt quá trình vận động.

Phân tích chuyên sâu cho bộ môn chèo thuyền trong nhà (Rowing): Cung cấp các chỉ số chuyên sâu như VO2 Max và biểu đồ công suất để đánh giá tiến trình, thiết lập mục tiêu và điều chỉnh cường độ tập luyện chính xác1.

Mở rộng tính năng đi bộ mang tải (Rucking): Cho phép thay đổi trọng lượng balo linh hoạt ngay trong lúc vận động, theo dõi các bài tập GORUCK trực tiếp trên đồng hồ và đặt mục tiêu calo tiêu thụ với tải trọng lên đến 100kg.

Bản đồ, điều hướng mượt mà: Hệ thống bản đồ cải tiến trực quan hơn bao giờ hết. Nhờ bộ nhớ RAM tăng 50% so với fēnix 8 và hệ thống xử lý bản đồ nâng cấp, thao tác vuốt/chạm bản đồ nhanh hơn đến 30%. Chế độ xem góc nhìn mới giúp người dùng dễ dàng quan sát chi tiết cả khoảng cách gần lẫn xa để chủ động trước mọi địa hình.

Lưu trữ vượt trội: Dung lượng bộ nhớ 64 GB cho phép tải xuống lượng bản đồ gấp đôi so với fēnix 8 và lưu trữ lên đến 7.000 bài hát yêu thích.

Thân vỏ Titanium cao cấp trên fēnix 9 Pro tối ưu độ bền nhưng vẫn giữ trọng lượng siêu nhẹ.

Thừa hưởng trọn vẹn các tính năng cao cấp từ fēnix 9, phiên bản Pro nâng tầm trải nghiệm với thiết kế đột phá, kết nối độc lập không cần điện thoại, tùy chọn màn hình sạc năng lượng mặt trời cùng đèn pin LED cải tiến:

Đột phá thiết kế với vỏ Titanium: fēnix 9 Pro là thế hệ fēnix đầu tiên sở hữu toàn bộ thân vỏ bằng titan. Công nghệ đúc nano tiên tiến liên kết kim loại và nhựa ở cấp độ phân tử giúp tối ưu độ bền, thu gọn độ dày tổng thể và giữ cho thiết bị luôn nhẹ nhàng trên cổ tay.

Màn hình AMOLED 3.000 nits: Độ sáng vượt trội lên đến 3.000 nits giúp các chỉ số và bản đồ hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Màn hình 1.5-inch lớn nhất dòng fēnix: Phiên bản 51mm Pro sở hữu màn hình AMOLED 1.5 - inch đầu tiên của Garmin, mở rộng không gian hiển thị thêm 15% so với fēnix 8 nhưng vẫn giữ nguyên kích thước khung vỏ.

Thời lượng pin vượt trội với Sạc năng lượng mặt trời2: Tích hợp công nghệ sạ﻿c năng lượng mặt trời mang lại thời lượng pin kéo dài nhiều tuần, giúp người dùng thỏa sức trải nghiệm mà không lo gián đoạn.

Đèn pin LED tích hợp chế độ Ánh sáng xanh: Hỗ trợ tối đa cho các chuyến phiêu lưu ban đêm, bổ sung chế độ đèn xanh lá giúp bảo vệ thị giác trong điều kiện tối.

Sản phẩm sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 17/09/2026 thông qua website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.