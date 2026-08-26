Không yêu cầu nộp giấy tờ đã tích hợp trên VNeID: Giảm thủ tục cho người dân

Không phải nộp giấy tờ bản chính, bản sao đã tích hợp

Đây là điểm mới quan trọng, đang được người dân rất quan tâm của Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử (Nghị định 320).

Theo Nghị định 320, kể từ ngày 28-9-2026, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự phải khai thác, sử dụng danh tính điện tử cũng như thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Đặc biệt, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao giấy tờ, tài liệu đã tích hợp trên ứng dụng. Việc khai thác, sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử; tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn và bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Trước đây, Nghị định 69/2024/NĐ-CP mới quy định nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chưa cấm hành vi yêu cầu xuất trình lại giấy tờ truyền thống.

Anh Nguyễn Văn Lực, trú tại ngõ 21 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh cho biết, trước đây, khi đi làm các thủ tục hành chính, anh thường phải nộp kèm bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan. Gần đây, nhiều thủ tục được cải cách đơn giản hơn, có thể thực hiện trực tuyến, xuất trình bản chính để đối chiếu, chỉ nộp bản photocopy.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số xã Thư Lâm. Ảnh: Quang Thải

Theo anh Lực, nếu cơ quan giải quyết thủ tục có thể khai thác thông tin đã được xác thực trên hệ thống và không yêu cầu cung cấp bản chính, bản sao các giấy tờ liên quan nữa sẽ giúp người dân giảm cả thời gian lẫn công sức khi làm các thủ tục hành chính.

Mở rộng danh mục tích hợp

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 320 đã bổ sung danh mục 206 loại giấy tờ được tích hợp, cập nhật trên VNeID. Trong đó bao gồm 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân (như hộ chiếu phổ thông, giấy phép lái xe, đăng ký xe, phiếu lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ khám chữa bệnh điện tử...) và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực.

Song song đó, Nghị định 320 cũng bổ sung chính sách khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua VNeID thông qua việc miễn, giảm phí, lệ phí.

Đáng quan tâm, Nghị định quy định chủ thể danh tính điện tử có thể sử dụng VNeID để tạo lập, gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ được chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết quả được chuyển về VNeID. Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức có tài khoản định danh điện tử được cung cấp kênh giao tiếp trên ứng dụng để nhận thông báo, gửi phản ánh, kiến nghị.

Một điểm mới quan trọng khác là quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là thông tin định danh cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ.

Các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và kinh phí hợp pháp khác được chuyển vào tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID; trường hợp người thụ hưởng chưa tạo tài khoản và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện chi trả bằng hình thức khác theo quy định.

Nhằm xác thực chính chủ, Nghị định 320 yêu cầu tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử (bao gồm người bán, người livestream, người tiếp thị liên kết), y tế, giáo dục, vận tải, du lịch, mạng xã hội... bắt buộc phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh VNeID.

Nghị định mới cũng bổ sung cơ chế tự động khóa tài khoản VNeID trong trường hợp hệ thống phát hiện số điện thoại di động đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ, bên cạnh các trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc thẻ căn cước hết hạn sử dụng như trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định 320 cho phép người nước ngoài nhập cảnh hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam đều được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu, không phân biệt mức độ hay đòi hỏi phải có thẻ thường trú/tạm trú như quy định cũ.

Với việc mở rộng danh mục giấy tờ tích hợp, không yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ đã có trên VNeID, đồng thời bổ sung các tiện ích về thủ tục hành chính, an sinh xã hội và xác thực tài khoản, Nghị định 320 được kỳ vọng tiếp tục đơn giản hóa các giao dịch trên môi trường điện tử, giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục cho người dân, tổ chức.