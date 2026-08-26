Từ 1-9-2026, sử dụng số định danh cá nhân, Căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, lộ trình triển khai gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 15-8-2026 đến trước 1-9-2026): Tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị và người tham gia.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1-9-2026): Chính thức chuyển đổi và vận hành hệ thống sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế hoàn toàn mã số BHXH.

BHXH thành phố Hà Nội khẳng định, việc chuyển đổi này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Quyền lợi khám, chữa bệnh và các chế độ được bảo đảm đầy đủ, liên tục; thẻ BHYT đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng đến hết thời hạn; các hồ sơ, thủ tục đang trong quá trình giải quyết không bị gián đoạn và toàn bộ dữ liệu được bảo mật tuyệt đối theo quy định.

Để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đối với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở quản lý và tổ chức hỗ trợ thu, cần khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin định danh của đơn vị (mã doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách, mã đơn vị hành chính...). Đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH đối soát, cập nhật số ĐDCN/CCCD của người lao động để xác thực đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp có sai lệch, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh kịp thời.

Đối với người tham gia và thụ hưởng chính sách, cần chủ động kiểm tra, cung cấp và bổ sung số ĐDCN/CCCD khi có thông báo, phối hợp cùng cơ quan BHXH nơi đang tham gia hoặc thụ hưởng chế độ để hoàn thiện dữ liệu cá nhân.

Chi tiết hướng dẫn và các mốc thời gian quan trọng: