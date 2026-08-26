AI có thể giảm bớt “gánh nặng tinh thần” cho người dùng như thế nào?

LG Electronics (LG) vừa chính thức khởi động chiến dịch Life’s Good 2026 với thông điệp “Free up your mind” (Gác bận tâm - sống tận hưởng). Chiến dịch cho thấy cách LG AI có thể giúp giảm bớt “gánh nặng tinh thần” bằng việc chủ động xử lý những công việc thường ngày, giúp người dùng có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự quan trọng.

Theo khảo sát do Focaldata thực hiện cho LG từ ngày 24 đến 28/4/2026 với 3.165 người từ 18–64 tuổi tại Mỹ, Anh và Australia, trung bình mỗi người chịu tác động của “gánh nặng tinh thần” trong khoảng 87 ngày mỗi năm, tương đương gần một phần tư thời gian của cả năm. Gánh nặng này đến từ lượng thông tin phải tiếp nhận, những quyết định lớn nhỏ và vô số việc cần ghi nhớ, sắp xếp mỗi ngày. Với nhiều người, những bận tâm ấy vẫn tiếp diễn sau giờ làm việc và len vào cả khoảng thời gian dành cho nghỉ ngơi.

Bà Kim Hyo-eun, Giám đốc Bộ phận Quản lý Thương hiệu của LG, chia sẻ: “Khi công nghệ ngày càng gắn bó với cuộc sống, các giải pháp thông minh nên vận hành một cách tự nhiên, giúp con người lấy lại thời gian và sự tập trung để sống trọn vẹn hơn. Bước sang năm thứ tư, chiến dịch Life’s Good tiếp tục cho thấy đổi mới công nghệ có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời hiện thực hóa lời hứa thương hiệu của LG”.

Tiếp nối “We don’t make life good, you do” năm 2024 và “Less artificial. More human” năm 2025, chiến dịch năm nay tiếp tục khai thác những vấn đề gần gũi trong cuộc sống hiện đại: khi tâm trí luôn bị lấp đầy bởi những việc phải lo, làm thế nào để mỗi người có thêm thời gian và tâm trí cho những điều thực sự có ý nghĩa.

Thước phim chủ đạo của chiến dịch kể về một gia đình tạm gác những bộn bề trong một buổi tối để tận hưởng những điều giản dị: một cuộc trò chuyện ngẫu hứng, bữa ăn bên nhau hay đơn giản là được toàn tâm với khoảnh khắc hiện tại. Từ đó, LG đặt ra câu hỏi: Nếu có thể tạm gác những điều đang chiếm lấy tâm trí, dù chỉ trong một buổi tối, bạn sẽ dành khoảng thời gian ấy cho điều gì?

Thông điệp này tiếp tục được thể hiện qua các thước phim về LG WashTower™, LG Styler, LG OLED và LG DUALCOOL™. Bằng cách chủ động xử lý những công việc quen thuộc trong gia đình, các sản phẩm giúp người dùng bớt phải theo dõi hay bận tâm, từ đó có thêm thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chiến dịch, LG cũng giới thiệu một trải nghiệm tương tác giúp mỗi người hiểu rõ hơn “gánh nặng tinh thần” của chính mình. Thông qua một loạt câu hỏi, người tham gia có thể nhận biết những yếu tố đang chiếm nhiều tâm trí trong cuộc sống hàng ngày. Khi những áp lực vốn khó nhìn thấy trở nên rõ ràng hơn, LG kỳ vọng mỗi người có thể chủ động giảm bớt những bận tâm không cần thiết và tận hưởng tinh thần Life’s Good trọn vẹn hơn.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong thời gian thức mỗi ngày, trung bình một người có 27 lần bị những suy nghĩ liên quan đến “gánh nặng tinh thần” làm gián đoạn.

Tiến sĩ Judith Joseph, bác sĩ tâm thần được chứng nhận bởi hội đồng chuyên môn và một trong những TIME100 Creator năm 2026, chia sẻ: “Trong nghiên cứu về trầm cảm chức năng cao, tôi nhận thấy những công việc gia đình không được chia sẻ có thể âm thầm dẫn đến kiệt quệ cảm xúc. Việc LG tập trung vào giảm bớt gánh nặng tinh thần đang chạm tới một trong những nguyên nhân đáng chú ý của vấn đề này trong cuộc sống hiện đại.

Trong kỷ nguyên AI, công nghệ thông minh không chỉ giúp con người làm được nhiều hơn mà còn có thể giảm bớt những gánh nặng vô hình, để chúng ta dành nhiều nguồn lực tinh thần hơn cho niềm vui, sự ngẫu hứng và kết nối với những người xung quanh”.

Hơn một nửa số người tham gia khảo sát (51%) cho biết gánh nặng này ảnh hưởng đến giấc ngủ, trong khi 49% cho biết sức khỏe thể chất cũng chịu tác động.

Khảo sát đồng thời cho thấy một nghịch lý: con người dành nhiều công sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng điều họ thiếu nhất lại là cảm giác được tự do làm điều mình muốn. Khi những bận tâm thường ngày được gác lại, phần lớn người tham gia không nghĩ đến việc làm nhiều hơn hay đạt thêm thành tựu. Họ chỉ muốn đọc một cuốn sách, dành thời gian bên người thân mà không cần lên kế hoạch trước, hay đơn giản là tận hưởng một khoảnh khắc không bị những việc phải làm chen ngang.

Công nghệ giúp con người dành tâm trí cho điều quan trọng hơn

Nghiên cứu cũng cho thấy những trách nhiệm không được trả công trong gia đình tạo ra gánh nặng tinh thần lớn hơn so với công việc có trả lương. Kết quả này cho thấy công nghệ gia dụng có nhiều dư địa để tạo ra những thay đổi thực sự ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày.

Gần 3/4 số người được khảo sát (73%) tin rằng những công nghệ gia dụng phù hợp có thể giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần. Trong đó, nhu cầu lớn nhất tập trung vào những giải pháp có khả năng chủ động xử lý các công việc thường nhật mà không đòi hỏi người dùng phải liên tục theo dõi hoặc can thiệp.

Những kết quả trên cũng cho thấy công nghệ không chỉ giúp con người làm được nhiều tác vụ hơn. Khi có thể âm thầm đảm nhận những việc thường ngày, công nghệ giúp chúng ta bớt thời gian lo toan, sắp xếp và có thêm thời gian để thực sự tận hưởng cuộc sống. Đây cũng là tinh thần của Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm LG (LG Affectionate Intelligence), được cô đọng trong thông điệp của chiến dịch: “Free up your mind. Life’s Good”.