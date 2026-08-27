Vì sao người Trung Quốc mua token Claude rẻ hơn tới 90% so với thế giới? Bí quyết nằm ở một nền kinh tế ngầm

Dù Anthropic không chính thức hỗ trợ Claude tại Trung Quốc đại lục, người dùng tại đây vẫn có thể tiếp cận các mô hình của công ty với mức giá thấp hơn tới 90% so với giá niêm yết. Đằng sau thị trường này là một hệ thống trung gian được cộng đồng phát triển phần mềm Trung Quốc gọi là “Transfer Station”, nơi quyền truy cập AI được mua bán như một loại hàng hóa.

Claude bị chặn nhưng nhu cầu vẫn rất lớn

Anthropic đã triển khai nhiều lớp kiểm soát để hạn chế người dùng tại Trung Quốc tiếp cận Claude. Người dùng cần số điện thoại, thẻ tín dụng nước ngoài và địa chỉ thanh toán phù hợp. Công ty cũng hạn chế quyền truy cập của những doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu đáng kể từ các khu vực không được hỗ trợ, trong đó có Trung Quốc. Sau đó, Anthropic tiếp tục bổ sung yêu cầu xác minh giấy tờ tùy thân và ảnh selfie trực tiếp đối với một số tài khoản.

Những biện pháp này không ngăn được Claude xuất hiện trong cộng đồng phát triển phần mềm Trung Quốc. Trên GitHub, Taobao, Twitter và Telegram, các dịch vụ trung gian cung cấp quyền truy cập Claude đã hình thành một thị trường riêng.

Trạm trung chuyển giúp người dùng Trung Quốc dùng Claude với giá rẻ

“Transfer Station” là tên gọi dành cho những máy chủ trung gian nằm giữa người dùng và Anthropic. Người dùng gửi yêu cầu tới máy chủ này, sau đó máy chủ chuyển tiếp yêu cầu tới Anthropic từ một địa điểm được hỗ trợ rồi trả kết quả về Trung Quốc.

Nhờ mô hình này, khách hàng có thể thanh toán bằng Nhân dân tệ thông qua WeChat hoặc Alipay thay vì cần thẻ tín dụng nước ngoài. Các dịch vụ lớn còn được công khai danh sách và so sánh về giá, tốc độ cũng như độ ổn định.

Một thị trường nhiều tầng phía sau Claude

Transfer Station không phải một dịch vụ đơn lẻ. Phía sau đó là nhiều lớp cung cấp tài khoản, số điện thoại nước ngoài, dịch vụ xác minh, máy chủ trung gian và thanh toán.

Một số bên chuyên cung cấp tài khoản Anthropic được đăng ký hàng loạt, trong khi những bên khác vận hành máy chủ proxy và bán quyền truy cập cho khách hàng cuối. Ở phía dưới chuỗi cung ứng là các lập trình viên, sinh viên, doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp muốn sử dụng Claude cho công việc.

Cấu trúc nhiều tầng này giúp thị trường có khả năng thay thế nhanh chóng những tài khoản hoặc máy chủ bị khóa. Khi một mắt xích ngừng hoạt động, những nhà cung cấp khác có thể tiếp tục cung cấp quyền truy cập.

Vì sao token Claude lại rẻ đến vậy?

Điểm đáng chú ý nhất là giá. Theo bài viết, người dùng Trung Quốc có thể mua token Claude với giá thấp hơn 70-90% so với mức chính thức. Trong một số trường hợp, giá chỉ còn khoảng 10%, thậm chí 5% giá gốc.

Mô hình này được mô tả bằng thành ngữ Trung Quốc “một con cá, ăn ba lần”.

Cách đầu tiên là kiếm tiền từ chính quyền truy cập. Các nhà vận hành có thể tận dụng tài khoản đăng ký hàng loạt, tín dụng miễn phí hoặc những gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp, giáo dục rồi bán lại lượng quyền sử dụng chưa dùng. Một số trường hợp còn liên quan tới tài khoản được tạo bằng phương thức gian lận.

Cách thứ hai là thay đổi dịch vụ thực tế mà khách hàng nhận được. Do toàn bộ yêu cầu đi qua máy chủ trung gian, người dùng không phải lúc nào cũng biết yêu cầu đang được xử lý bởi đúng mô hình mà họ mua.

Một Transfer Station có thể quảng cáo quyền truy cập Claude Opus nhưng chuyển yêu cầu sang Sonnet, Haiku hoặc một mô hình khác. Một nghiên cứu kiểm tra 17 dịch vụ proxy từng phát hiện hiện tượng thay đổi mô hình này. Trong một trường hợp, dịch vụ được quảng cáo là Gemini-2.5 chỉ đạt 37% trong một bài kiểm tra y tế, trong khi phiên bản API chính thức đạt 83,82%.

Dữ liệu có thể là “bữa ăn” thứ ba

Cách thứ ba liên quan đến dữ liệu.

Mọi yêu cầu gửi qua Transfer Station đều đi qua máy chủ của nhà vận hành. Với các công cụ lập trình như Claude Code, những dữ liệu này có thể bao gồm mã nguồn, quyết định kỹ thuật, ngữ cảnh dự án và quá trình tương tác giữa người dùng với mô hình.

Một số lập trình viên Trung Quốc cho rằng bán quyền truy cập giá rẻ chỉ là cách thu hút khách hàng, trong khi dữ liệu từ các phiên sử dụng mới là tài sản có giá trị hơn. Những dữ liệu như vậy có thể được sử dụng để huấn luyện hoặc tinh chỉnh các mô hình AI.

Điều này tạo ra một mô hình kinh doanh đặc biệt: người dùng trả tiền để sử dụng AI, trong khi quá trình sử dụng của họ đồng thời tạo ra dữ liệu có giá trị cho bên vận hành.

Transfer Station tạo ra một lớp trung gian khiến Anthropic khó xác định người dùng cuối. Khi yêu cầu được chuyển qua máy chủ ở nước ngoài, Anthropic nhìn thấy địa chỉ mạng của máy chủ thay vì địa chỉ của người dùng thực sự.

Một tài khoản bị khóa cũng không đồng nghĩa với việc người dùng biến mất khỏi hệ thống. Nhà cung cấp có thể tạo tài khoản mới, thay đổi máy chủ hoặc chuyển sang một Transfer Station khác.

Đó là lý do thị trường này có thể tiếp tục tồn tại ngay cả khi Anthropic liên tục bổ sung các lớp kiểm soát.

Từ một nhu cầu đơn giản là sử dụng Claude tại nơi dịch vụ không được hỗ trợ, một hệ sinh thái nhiều tầng đã hình thành. Tài khoản, quyền truy cập, máy chủ trung gian và dữ liệu đều trở thành những thứ có thể được mua bán.

Và chính cấu trúc đó giải thích vì sao người dùng Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận Claude với mức giá thấp hơn tới 90% so với giá chính thức, bất chấp những nỗ lực của Anthropic nhằm hạn chế quyền truy cập từ thị trường này.