Không cần mô hình mạnh nhất, Google vẫn đe dọa "nghiền nát" ChatGPT lẫn Claude nhờ vũ khí này!

Trong suốt hai thập kỷ qua, mô hình hoạt động của Google vô cùng đơn giản: Bạn nhập từ khóa, hệ thống trả về một danh sách các liên kết. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mountain View đang thực hiện một cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt: Từ một cỗ máy tìm kiếm thụ động (Search Engine) trở thành một trợ lý AI chủ động (Active AI Personal Assistant).

Sự chuyển dịch này không chỉ làm thay đổi thói quen tra cứu của hàng tỷ người dùng, mà còn đặt ra bài toán sinh tồn mới cho giới kinh doanh trực tuyến và tiếp thị kỹ thuật số.

Từ "tìm kiếm thông tin" sang "ủy quyền hành động"

Nếu như trước đây, người dùng phải tự mở 5 - 10 tab trình duyệt, so sánh giá vé máy bay, đọc đánh giá khách sạn và tự lên lịch trình du lịch, thì mô hình AI mới của Google sẽ xử lý toàn bộ quy trình này chỉ qua một câu lệnh.

Nhờ việc tích hợp sâu mô hình AI Gemini vào hệ sinh thái vốn đã rất đồ sộ (Gmail, Google Maps, Calendar, Docs), Google không còn chờ đợi bạn nhập từ khóa để trả lời. Hệ thống bắt đầu chủ động phân tích bối cảnh và đưa ra gợi ý kết quả tối ưu, cũng như sẵn sàng hành động thay bạn.

Google đang dần trở thành "đồng nghiệp AI" trực tiếp “xắn tay” xử lý công việc cùng bạn. (Ảnh: Axios)

AI có thể tự động đọc thông tin vé máy bay trong Gmail, kiểm tra lịch rảnh trên Google Calendar, từ đó đề xuất lịch trình hoặc tự động nhắc bạn đặt xe ra sân bay mà không cần bạn phải làm bất cứ thao tác tìm kiếm nào.

Google cũng có thể thực thi các nhiệm vụ phức tạp. Thay vì chỉ có thể hiển thị đường dẫn (links), AI có khả năng tương tác trực tiếp với các ứng dụng bên thứ ba để hoàn tất việc đặt bàn nhà hàng, mua vé xem phim hay tổng hợp báo cáo tài chính cho bạn.

Nói một cách ngắn gọn, Google đang chuyển từ vai trò "người chỉ dẫn" sang "người trực tiếp làm việc" với bạn.

Cú sốc cho giới SEO và mô hình quảng cáo truyền thống

Sự trỗi dậy của trợ lý AI chủ động đang tạo ra một "cơn địa trấn" có khả năng tàn phá lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) vốn đã xấp xỉ 30 năm tuổi.

Trong hàng thập kỷ, luật chơi của SEO rất rõ ràng: Doanh nghiệp tối ưu hóa từ khóa, xây dựng liên kết (backlink) để leo lên top đầu Google, từ đó "hứng" lượng truy cập khổng lồ từ người dùng. Nhưng quy luật này đang bị san phẳng bởi khái niệm Zero-Click Searches (Tìm kiếm không nhấp chuột).

Khi AI Gemini có khả năng tổng hợp, phân tích và trả lời trực tiếp, hoàn chỉnh mọi thắc mắc phức tạp ngay trên giao diện tìm kiếm, người dùng không còn bất kỳ lý do nào để bấm vào đường dẫn của các trang web bên thứ ba. Lượng truy cập tự nhiên (organic traffic) của hàng triệu website tin tức, trang đánh giá sản phẩm và sàn thương mại điện tử đứng trước rủi ro sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo là sự sụp đổ về doanh thu quảng cáo và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

SEO truyền thống - leo top Google để hứng traffic đang bị san phẳng hoàn toàn bởi kỷ nguyên "tìm kiếm không nhấp chuột" (Ảnh: Mango Ads)

Chưa dừng lại ở đó, mô hình quảng cáo dựa trên từ khóa cũng đang nhanh chóng lỗi thời. Khi người dùng giao tiếp với AI bằng các câu lệnh hội thoại dài và mang tính cá nhân hóa cao thay vì gõ các từ khóa ngắn rời rạc, việc đấu thầu từ khóa đơn thuần không còn mang lại hiệu quả.

Doanh nghiệp hiện đứng trước một bài toán sinh tồn hoàn toàn mới: Làm thế nào để thương hiệu của mình được AI "lựa chọn" và gọi tên một cách tự nhiên trong các câu trả lời, thay vì nằm ở một ô quảng cáo bị người dùng bỏ qua. Ngành marketing buộc phải thay đổi tư duy SEO cũ kỹ trước đây để dịch chuyển sang GEO (Generative Engine Optimization - Tối ưu hóa cho AI). Tại đây, chất lượng dữ liệu, độ uy tín của thương hiệu trong mắt AI và khả năng tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái của các trợ lý ảo mới là tấm vé duy nhất quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong tương lai.

Bài toán bảo mật và cuộc đua giữ chân người dùng

Việc biến Google thành một trợ lý "biết hết mọi thứ" đồng nghĩa với việc người dùng phải trao cho AI quyền truy cập sâu hơn vào dữ liệu cá nhân - từ email, hình ảnh, tài liệu làm việc đến thói quen di chuyển hàng ngày. Ranh giới giữa sự tiện lợi và rủi ro riêng tư vì thế cũng trở nên mong mỏng hơn bao giờ hết.

Đổi lấy sự tiện lợi từ trợ lý AI, người dùng đang phải đánh đổi bằng quyền riêng tư của mình (Ảnh: PCMag)

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt từ OpenAI (Chat GPT) hay Microsoft (Copilot), Google buộc phải chơi tất tay. Lợi thế lớn nhất của Google không nằm ở bản thân mô hình AI, mà nằm ở hệ sinh thái người dùng sẵn có. Khi AI được nhúng trực tiếp vào công cụ làm việc hàng ngày của hàng tỷ người, Google trở thành kẻ có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua định hình lại tương lai của Internet.

Cuộc cách mạng này khẳng định một thực tế mới: Kỷ nguyên "gõ từ khóa - bấm tìm kiếm" đang dần khép lại, nhường chỗ cho kỷ nguyên của những trợ lý AI tự chủ và chủ động hoàn toàn./

Thiên Minh