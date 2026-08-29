Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết

Ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, những năm gần đây, lượng hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không ngày càng tăng, đặc biệt vào các dịp hè, lễ, tết và mùa du lịch cao điểm.

Bên cạnh việc mở rộng mạng đường bay, các hãng hàng không cũng không ngừng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trong đó có dịch vụ làm thủ tục trực tuyến (check-in online).

Tuy nhiên, qua thực tế công tác tại sân bay, nhiều hành khách vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng hình thức check-in online, dẫn đến phải xếp hàng làm thủ tục tại quầy, mất nhiều thời gian chờ đợi, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Để giúp hành khách tiết kiệm thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc tại khu vực nhà ga và nâng cao trải nghiệm khi di chuyển bằng đường hàng không, lực lượng an ninh hàng không khuyến nghị hành khách chủ động thực hiện check-in online trước khi đến sân bay.

Check-in online là gì?

Check-in online là hình thức hành khách tự làm thủ tục chuyến bay thông qua website hoặc ứng dụng di động của hãng hàng không trước giờ khởi hành. Sau khi hoàn tất, hành khách sẽ nhận được thẻ lên tàu bay điện tử (boarding pass) lưu trên điện thoại hoặc có thể in ra giấy để sử dụng khi làm thủ tục tại sân bay.

Hiện nay, hầu hết các hãng hàng không tại Việt Nam đều đã triển khai dịch vụ check-in online đối với nhiều đường bay nội địa và một số đường bay quốc tế.

Lưu ý: Việc hoàn thành check-in online không đồng nghĩa với việc hành khách có thể đến sân bay sát giờ khởi hành. Hành khách vẫn cần có mặt tại sân bay theo thời gian quy định của hãng hàng không để thực hiện các thủ tục gửi hành lý ký gửi (nếu có), kiểm tra an ninh hàng không và ra cửa khởi hành đúng giờ.

Lợi ích của check-in online (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Hướng dẫn thực hiện check-in online thông qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản đã được định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Ở màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác → Dịch vụ hàng không.

Bước 3: Tiếp tục nhấn Check in online, sau đó chọn hãng hàng không mà bạn muốn làm thủ tục.

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị. Nếu chính xác, bấm Xác nhận để hệ thống xử lý.

Bước 5: Khi hệ thống gửi yêu cầu thành công, ứng dụng sẽ điều hướng hành khách sang ứng dụng của hãng hàng không tương ứng để hoàn tất quy trình check-in trực tuyến và xác thực danh tính điện tử (eKYC).

Lưu ý: Nếu thiết bị chưa cài đặt hoặc chưa cập nhật app Vietnam Airlines/Vietjet lên phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ tự động đưa bạn đến Apple Store hoặc CH Play để tải về hoặc nâng cấp.

Bước 6: Nhập Mã đặt chỗ: Nhập thông tin vé.

Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang giao diện làm thủ tục của hãng hàng không. Tại đây, hành khách nhập Mã đặt chỗ (PNR) và Họ của mình, hệ thống sẽ hiển thị chính xác thông tin chuyến bay (ngày, giờ, số hiệu chuyến bay).

Bước 7: Xác thực khuôn mặt bằng dữ liệu sinh trắc học và lựa chọn chỗ ngồi.

Hệ thống sẽ yêu cầu quyền truy cập camera để thực hiện xác thực khuôn mặt (eKYC). Hành khách chỉ cần đưa khuôn mặt vào khung hình và di chuyển theo hướng dẫn.

Sau khi xác thực thành công, hành khách tiến hành chọn vị trí chỗ ngồi phù hợp trên sơ đồ máy bay và nhấn "Xác nhận" để hoàn tất quá trình check-in.

Bước 8: Nhận thẻ lên máy bay điện tử.

Sau khi hoàn tất check-in, hệ thống sẽ cấp Thẻ lên máy bay điện tử (Boarding Pass). Hành khách có thể lưu thẻ lên máy bay trên điện thoại, chụp màn hình hoặc tải về để sử dụng khi làm thủ tục tại sân bay.

Một số lưu ý khi check-in online bằng VNeID tại sân bay

Cài đặt sẵn ứng dụng hãng hàng không: Trong quá trình làm thủ tục, VNeID sẽ chuyển hướng sang app của hãng (như Vietnam Airlines hoặc Vietjet) để hoàn tất check-in. Vì vậy, bạn nên tải trước ứng dụng về điện thoại nhằm tiết kiệm thời gian và tránh gián đoạn khi phải tải ngay tại sân bay.

Yêu cầu định danh mức 2: Để sử dụng tính năng này, tài khoản VNeID của bạn bắt buộc phải ở mức độ 2. Chỉ có thông tin định danh cơ bản chưa đủ để thực hiện check-in online.

Chuẩn bị đăng nhập VNeID trước: Hãy mở ứng dụng và đăng nhập sẵn để sẵn sàng khi đến lượt, hạn chế tình trạng quên mật khẩu hoặc kết nối mạng yếu làm chậm quá trình.

Thực hiện thủ tục trực tiếp khi cần: Bạn có thể check-in trực tuyến ở bất kỳ đâu, nhưng nếu có hành lý ký gửi, vẫn cần đến quầy làm thủ tục ký gửi và đi qua khu vực soi chiếu an ninh như bình thường.

Mang giấy tờ gốc để dự phòng: Dù check-in bằng VNeID đã thay thế phần lớn giấy tờ bản cứng, bạn vẫn nên mang theo CCCD hoặc hộ chiếu phòng trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc mạng internet không ổn định.

Xác minh giấy tờ cho trẻ từ 14 tuổi trở lên: Kiểm tra tình trạng CCCD của trẻ trước chuyến đi. Nếu chưa có hoặc gặp vấn đề, cần liên hệ Công an để xin giấy xác nhận nhân thân.

Trẻ dưới 14 tuổi: Cần chuẩn bị giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) để phục vụ cho việc làm thủ tục bay.

Việc triển khai check-in online thông qua ứng dụng VNeID là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành hàng không, góp phần đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm của hành khách và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Đội An ninh hàng không, phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến nghị hành khách chủ động tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số trong quá trình đi lại bằng đường hàng không, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không để mỗi chuyến bay đều được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng kế hoạch.