Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

Đến 21h ngày 28/8, dòng phương tiện rời Hà Nội trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn từ trên cao, vành đai 3, nút giao Pháp Vân và các tuyến cửa ngõ phía Nam đỏ rực đèn hậu, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm theo hướng về các tỉnh.