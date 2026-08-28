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Bắt khẩn cấp chủ xe Ford 16 chỗ Lâm Quốc Việt SN 1987

| | Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 03 đối tượng.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 27/8/2026 cho biết, trước đó ngày 24/8/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệu tập Lâm Quốc Việt (sinh năm 1987, trú tại tổ 5, khu phố Cửa Ngăn, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để thu mẫu nước tiểu kiểm tra chất ma túy. Kết quả xác định Việt dương tính với Methamphetamine và Ketamine.

Tại cơ quan Công an, Việt khai nhận tối 21/8 và rạng sáng 22/8/2026 đã cùng Trần Xuân Đỉnh, sinh năm 1983, trú tại tổ 7, khu phố Cửa Ngăn, phường Yên Tử và Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1991, trú tại tổ 2, khu phố Cửa Ngăn, phường Yên Tử sử dụng Ketamine và “thuốc lắc” trên xe ô tô Ford 16 chỗ do Việt quản lý, sử dụng.

Từ lời khai của Việt và các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập Đỉnh và Đồng để đấu tranh, làm rõ. Kết quả xác định Lâm Quốc Việt, Trần Xuân Đỉnh và Nguyễn Văn Đồng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô.

Vị trí các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 03 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người còn có tâm lý chủ quan, coi sử dụng ma túy là một cuộc vui, tìm kiếm cảm giác “bay bổng” mà xem nhẹ hậu quả. Một cuộc vui nhất thời có thể phải trả giá bằng sức khỏe, tương lai và thậm chí trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, từ việc phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy, lực lượng Công an đã tiếp tục đấu tranh, làm rõ những người liên quan và hành vi phía sau. Qua đó cho thấy tinh thần chủ động nắm tình hình, không bỏ lọt hành vi vi phạm, kịp thời đấu tranh, làm rõ tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

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