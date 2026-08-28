Thông tin mới vụ hủy kết quả thi của thủ khoa ở Bắc Ninh

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sáng 28/8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, căn cứ xác minh, điều tra của Cơ quan Công an về phản ánh tiêu cực kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị xử lý vi phạm tại điểm thi này theo quy chế thi.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 đối với thí sinh H. P. N. (theo tìm hiểu của phóng viên, thí sinh này là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh).

Đối với thí sinh N.T.T.N ngồi cạnh và chép bài thi môn Toán của thí sinh H.P.N, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo và xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý đối với thí sinh N.T.T.N.

Theo tìm hiểu của phóng viên, theo phản ánh trên mạng xã hội, thí sinh N.T.T.N đạt 9,5 điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, về trách nhiệm của cán bộ liên quan tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, cơ quan chức năng đang xác minh. Đối với thông tin phản ánh trên mạng xã hội về giám thị làm bài giúp thí sinh H.P.N, cơ quan chức năng đang điều tra.

Trường THPT Lương Tài.

Liên quan đến sự việc hủy kết quả thi của thí sinh H.P.N, thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh và nghi vấn thí sinh ngồi cạnh chép bài đạt mức điểm 9,5, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sự việc sẽ phải thực hiện đúng quy chế thi Tốt nghiệp THPT đã phân cấp rõ cho địa phương.

Quy chế kỳ thi Tốt nghiệp THPT nêu: Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi. Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về kết quả thực hiện nhiệm vụ thi theo quy định.

Điều 57, quy chế thi cũng quy định về việc xử lý thí sinh vi phạm từ mức khiển trách đến hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp, sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả kỳ thi. Trường hợp thí sinh vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị hủy kết quả thi đồng thời lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức…

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N. (điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh), con gái ông H.Đ.L. - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L.

Thông tin trên mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L. trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh. Sau phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.