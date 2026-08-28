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Khám xét nơi ở, công an bắt khẩn cấp Khổng Minh Hiếu, SN 2000

| | Xã hội

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khổng Minh Hiếu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 0,17 gam Ketamine.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 28/8/2026 cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Cụ thể, hồi 17 giờ ngày 23/8/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Tình Cờ, thuộc khu phố Sông Khoai, phường Hiệp Hòa. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Khổng Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1) và Nguyễn T. Nh. (sinh năm 2003, trú cùng địa chỉ), có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai đều dương tính với KET, MDMA và THC. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khổng Minh Hiếu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 0,17 gam Ketamine.

Đối tượng và tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Ninh Đối tượng và tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Khổng Minh Hiếu về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. Nh. về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả công tác chủ động nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện từ sớm, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy của lực lượng Công an, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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