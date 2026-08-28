Quyết định bắt Trần Nguyễn Như Phượng 56 tuổi và Phạm Thị Minh Thu 53 tuổi

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sáng 27/8/2026, tại xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973) cùng trú thôn Ân Hữu, xã ÂnTường về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Ân Tường nổi lên vụ việc “Gây rối trật tự công cộng”. Một số người dân thôn Ân Hữu thường tập trung đông người, cản trở hoạt động khai thác cát hợp pháp của Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Phát tại sông Kim Sơn, xã Ân Tường.

Cơ quan CSĐT thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai Cơ quan CSĐT thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Vụ việc có sự tham gia của nhiều người, đáng chú ý có một số đối tượng có hành vi quá khích, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về ANTT, gây rối trật tự công cộng và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, chính quyền địa phương.

Từ ngày 17/7/2026 đến nay, khi Công ty Hoàng Phát tiến hành khởi công, triển khai thực hiện các điều kiện, hạng mục để khai thác cát và thi công công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè sông chống sạt lở đất dọc khu dân cư thôn Ân Hữu đoạn nối tiếp xã Ân Tường thì thường xuyên có một số người dân tập trung xem, theo dõi, dựng lều bạt, ngăn cản các hoạt động khai thác cát của Công ty.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh bước đầu xác định có nhiều đối tượng thường xuyên tham gia hoạt động gây rối trật tự công cộng tập trung. Trong đó, cơ quan điều tra làm rõ vai trò tích cực trong việc kích động của 02 đối tượng là Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bà Trần Nguyễn Như Phượng nghe điều tra viên công bố các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về các quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra- Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai Bà Trần Nguyễn Như Phượng nghe điều tra viên công bố các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về các quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra- Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Bị can Phạm Thị Minh Thu - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Sau khi được đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải thích cho bị can nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng", bị can Phạm Thị Minh Thu bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình do thiếu hiểu biết pháp luật.

Quá trình thực hiện lệnh bắt giữ các bị can, cơ quan điều tra tuân thủ quy định của pháp luật, qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân địa phương và sự tin tưởng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.