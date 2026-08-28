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Quyết định khởi tố tài xế taxi Phan Vinh Quang SN 2006

| | Xã hội

Kết quả ban đầu xác định Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn (0,722 mg/l).

Công an tỉnh Lào Cai ngày 27/8/2026, cho biết,biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang (sinh năm 2006, trú tại thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 04 giờ 15 ngày 24/08/2026 tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E) thuộc địa phận tổ 22, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số: 24H-064.20 do Phan Vinh Quang điều khiển xe lưu thông trên đường Chiềng On hướng nhà thi đấu đi siêu thị GO và xe mô tô biển số 24B1-063.xx do anh Bùi T.H. (sinh năm 1993, nơi thường trú tại thôn Bến Phà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng Bến xe trung tâm đi vòng xuyến ngã sáu. Hậu quả khiến anh H. tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nặng.

Kết quả ban đầu xác định Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn (0,722 mg/l), không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên đã đâm va vào xe mô tô do anh Bùi T.H điều khiển làm anh H. tử vong tại chỗ.

Bị can Phan Vinh Quang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Sơn La

Quá trình xác minh cho thấy, Phan Văn Vinh người làm nghề lái xe taxi, là nghề nghiệp đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặt sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong vụ việc này, hành vi điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/8/2026 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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