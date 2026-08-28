Cục CSGT nói về việc giữ khoảng cách trên cao tốc: "Mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều"

Theo thông báo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ bắt đầu xử phạt tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Chiều cùng ngày, Cục CSGT cho biết những ngày gần đây, việc kiểm tra, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư luận và cộng đồng mạng.

Cục CSGT khẳng định "mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật". Việc giữ khoảng cách an toàn giúp người lái xe có đủ thời gian, không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc gặp tình huống bất ngờ đồng thời hạn chế va chạm liên hoàn, ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

"Đối với các trường hợp phương tiện di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm giảm khoảng an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm", báo Dân Trí dẫn lời đại diện Cục CSGT cho biết.

Cục cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Một trong hai xe bị xử phạt đầu tiên - Ảnh: Cục CSGT

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước. Đặc biệt, khi trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện tăng cao, cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn, tuyệt đối không bám đuôi xe phía trước.

Trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc giữ khoảng cách không phù hợp cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong ngày đầu tiên

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, trong sáng 27/8, ngày đầu tiên xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã xử lý 6 trường hợp vi phạm.

Đại diện tổ CSGT cho biết hầu hết tài xế đều trình bày do ôtô phía trước phanh nên phải phanh theo, dẫn đến không đảm bảo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, CSGT đồng thời trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hệ thống camera để phân tích diễn biến.

“Nhiều tài xế đưa ra lý do để giải thích cho hành vi vi phạm, nhưng sau khi được chứng minh bằng dữ liệu điện tử thì đều tâm phục, khẩu phục”, Vietnamnet dẫn lời đại diện tổ CSGT nói.

Ảnh tạo bởi Ai

Trước đó, sáng 26/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT đã lập biên bản 02 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hai tài xế là anh Nguyễn V. Đ. (SN 1984), trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX và anh Nguyễn Văn T. (SN 1981), trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.

Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định 168/2024, trường hợp không giữ khoảng cách an toàn mà chưa xảy ra va chạm, tài xế bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng mạnh từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Hiện để hỗ trợ người tham gia giao thông căn chỉnh cự ly chính xác, đơn vị quản lý tuyến đường đã bố trí các cụm biển báo khoảng cách 0 m - 50 m - 100 m đặt dọc theo các làn dải dốc cao tốc.