Hàng trăm tờ tiền rải xuống một con đường ở TP.HCM, thanh niên mang vợt, thùng xốp lập tức lao vào
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Theo Gia Hân 27-08-2026 - 21:57 PM |
Xã hội
Chiều Rằm tháng 7, hàng trăm thanh niên đổ về một tuyến đường ở phường Chợ Quán, TP.HCM, mang theo vợt, thùng xốp và đứng kín hai bên đường. Tất cả cùng chờ thời điểm mâm cúng được hạ xuống để bắt đầu màn “giật cô hồn” náo nhiệt.
27-08-2026
26-08-2026
26-08-2026
Clip: Mâm cúng vừa được hạ xuống cũng là lúc cuộc “giật cô hồn” bắt đầu.
Chiều ngà 27/8 tức Rằm tháng 7 âm lịch, khu vực phường Chợ Quán, TP.HCM đông nghịt người.
Từ xa, có thể dễ dàng nhận ra những nhóm thanh niên đang đứng thành từng tốp, mắt liên tục hướng về phía các mâm lễ.
Người đến sau tìm cách len vào giữa đám đông, người đã có mặt từ trước thì tranh thủ chọn vị trí thuận lợi.
Trước khi những màn “giật cô hồn” diễn ra, gia đình ông Trần Bang Trí, chủ một cửa hàng thuốc tại khu vực góc đường Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo, đã chuẩn bị mâm lễ và thực hiện nghi thức cúng cô hồn như thông lệ hằng năm.
Theo ông Trí, trong cộng đồng người Hoa, việc cúng cô hồn có thể diễn ra vào nhiều thời điểm trong năm, nhưng lễ lớn nhất thường rơi vào tháng 7 âm lịch.
Gia đình ông Trí chuẩn bị 500 phần quà để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.
Người nhận quà được phát phiếu từ trước và xếp hàng lần lượt, thay vì chen lấn tranh đồ giữa đường.
Không khí càng về chiều càng náo nhiệt. Những chiếc vợt được giơ sẵn lên cao, thùng xốp đặt dưới chân, nhiều người vừa cười nói vừa hồi hộp chờ tín hiệu bắt đầu.
Khoảnh khắc được chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến. Khi những tờ tiền được gia chủ rải xuống từ trên cao, đám đông lập tức chuyển động.
Hàng chục, rồi hàng trăm người đồng loạt lao về phía những tờ tiền vừa rơi xuống. Những chiếc vợt được vung lên liên tục để hứng tiền
Người phía dưới nhanh tay nhặt những tờ tiền rơi xuống đất, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt giữa phố.
Quốc Kiệt, phường Chợ Quán, cho biết đây là một trong những dịp mà khu vực thường tập trung rất đông người. Với những người tham gia, “giật cô hồn” không chỉ là chuyện lấy được đồ cúng mà còn là một nét vui trong không khí Rằm tháng 7.
Với những người sống lâu năm tại khu vực này, cảnh đông người chờ “giật cô hồn” không còn quá xa lạ
Mỗi lần tiền được rải xuống, không khí lại bùng lên trong vài phút rồi nhanh chóng lắng xuống
Có những tờ tiền bị gió cuốn đi, đám đông lập tức đổi hướng. Một số người chạy theo những “lộc” vừa bay khỏi khu vực chính, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt trên cả đoạn đường.
Với nhiều người dân tại khu Chợ Lớn, hình ảnh này đã trở thành một phần không khí quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng 7. Còn với những người trực tiếp tham gia, điều hấp dẫn nhất có lẽ vẫn là vài giây ngắn ngủi khi những tờ tiền được tung lên và cả đám đông cùng lúc lao về phía “lộc” vừa rơi xuống.
Theo Gia Hân
Đời sống pháp luật
Theo
Đời sống pháp luật
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