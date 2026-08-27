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CA khám xét 9 địa điểm tại 5 tỉnh thành, đưa 47 đối tượng về trụ sở, cầm đầu là Ngô Thị Trang SN 1990

| | Xã hội

Ngô Thị Trang là đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng tại Campuchia mua ma túy Etomidate thể rắn.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa đồng loạt triển khai lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, san chiết tinh dầu ma túy Etomidate xuyên quốc gia bơm vào các đầu Pod, thuốc lá điện tử với quy mô tiêu thụ toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đường dây do Ngô Thị Trang (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng tại Campuchia mua ma túy Etomidate thể rắn, san chiết thành tinh dầu tuồn về Việt Nam. Trang cùng các mắt xích Nguyễn Thị Lệ, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hoài điều hành dàn "chân rết" phân phối hàng trăm lít ma túy cùng hàng chục nghìn đầu Pod, phụ kiện đến tay hàng nghìn người tiêu dùng. Dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của đường dây này ước tính lên tới 100 tỷ đồng.

CA khám xét 9 địa điểm tại 5 tỉnh thành, đưa 47 đối tượng về trụ sở, cầm đầu là Ngô Thị Trang SN 1990 - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Hà Nội

CA khám xét 9 địa điểm tại 5 tỉnh thành, đưa 47 đối tượng về trụ sở, cầm đầu là Ngô Thị Trang SN 1990 - Ảnh 2.

Ảnh: CA Hà Nội

CA khám xét 9 địa điểm tại 5 tỉnh thành, đưa 47 đối tượng về trụ sở, cầm đầu là Ngô Thị Trang SN 1990 - Ảnh 3.

Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 01/8/2026, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 09 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn; đưa 47 đối tượng về trụ sở làm rõ. Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ hơn 3 lít dung dịch chứa ma túy Etomidate, khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút thuốc lá điện tử, đồng thời phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong tài khoản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

CẢNH BÁO: Etomidate là chất ma túy cực nguy hiểm, tác động mạnh lên hệ thần kinh gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy giảm trí nhớ và tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

Các đối tượng đã cố tình bơm ma túy này vào tinh dầu thuốc lá điện tử nhằm ngụy trang và bẫy người sử dụng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc lá điện tử, tinh dầu trôi nổi!

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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