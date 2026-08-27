Ra quyết định khởi tố vợ chồng chủ hộ kinh doanh Phan Thị Thanh Vy SN 2000

Báo Lao Động đưa tin, qua rà soát các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu bất thường tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn.

Kết quả xác minh cho thấy Lê Ngọc Hiển (SN 1998, trú xã Hóc Môn), chủ hộ kinh doanh Tiểu Vi House, cùng vợ là Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, cùng địa chỉ) có hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu Havaianas có dấu hiệu giả mạo. Các sản phẩm chủ yếu được chào bán thông qua các kênh trực tuyến.

Ngày 27/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn tiến hành kiểm tra kho hàng trên đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Hiển, Vy cùng một số nhân viên được xác định đang tổ chức hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu Havaianas.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hơn 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Havaianas cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Lê Ngọc Hiển tại cơ quan Công an. Ảnh: VTC News

VTC News dẫn thông tin từ kết quả điều tra ban đầu xác định, nếu tính theo giá của sản phẩm chính hãng tương ứng, số hàng bị thu giữ có tổng giá trị hơn 7,3 tỷ đồng. Quy mô hàng hóa cho thấy hoạt động mua bán không chỉ dừng ở hình thức nhỏ lẻ mà có số lượng sản phẩm lớn được tập kết tại kho để phục vụ phân phối.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hiển. Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hiển nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đối với Phan Thị Thanh Vy, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị điều tra về tội "Buôn bán hàng giả" theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn gốc của hơn 11.000 đôi dép, phương thức nhập và tổ chức phân phối hàng hóa, quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như dòng hàng từ kho đến người mua.